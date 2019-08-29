Huawei Mate 30, Google Uygulamalarını Kullanamayabilir
Google'dan yapılan açıklama, eylülde tanıtılması beklenen Huawei Mate 30'un durumunun belirsiz olduğunu ortaya çıkardı!
ABD ve Çin arasındaki sorunlar, telefon üreticisi Huawei için büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Çinli firma, telefonlarını üretirken Google gibi firmalarla çalışmakta sorunlar yaşıyor.
Huawei için yasağın 90 gün boyunca gevşetilmesi konuşulurken Google, Reuters'a yaptığı açıklamada beklenen Mate 30'un "lisanslı Google uygulamalarıyla ve hizmetleriyle" satılamayacağını söyledi. Bunun nedeni, ABD hükümeti tarafından sunulan 90 günlük ertelemenin sadece mevcut cihazları ve Huawei'nin ABD firmalarıyla olan indirim anlaşmalarını kapsaması. Dolayısıyla yeni ürünler, ortak çalışma izni alamıyor.
Mate 30'un gerçekten bu durumla karşı karşıya kalıp kalmayacağı hakkında bir açıklama henüz yok. Google, belirli ürünler için muafiyet talep edebilir. Bu tür 130 başvurunun ABD ticaret bakanlığına yapıldığı, ancak henüz hiçbirine izin çıkmadığı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Huawei şu an, lider Samsung'un ardından dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi konumunu koruyor. Reuters'a konuşan bir Huawei yetkilisi, ABD hükümetinin izin vermesi halinde Android'i kullanmaya devam edeceklerini, aksi halde kendi işletim sistemlerini geliştirmeyi sürdüreceklerini söylemişti.
Huawei Mate 30 serisi telefonların eylül ayının sonunda tanıtılması bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki sorunların ertelemeye yol açıp açmayacağını şimdilik bilmiyoruz.
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