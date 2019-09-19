Huawei Mate 30 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı, işte yeni telefonun tüm özellikleri.
Huawei Mate 30 Pro ve Mate 30, bugün resmi olarak tanıtıldı. Peki ikilinin daha ilginç olan modeli Huawei Mate 30 Pro neler sunuyor?
6,53 inç kavisli OLED ekranla gelen Huawei Mate 30 Pro, 2400x1176 çözünürlük ve HDR desteğine sahip. Ön taraftaki çentiğin içerisinde yeni bir hareket sensörü, iki üç boyutlu derinlik kamerası ve bir kamera bulunuyor. Ön hoparlör ekranla bütünleşik olduğundan görünmüyor. Ses seviyesi, parmağınızı ekranın kavisli kısmında kaydırarak ayarlanıyor, bu yüzden bir ses düğmesi de yok.
Kirin 990 yonga setini kullanan cihazın arkasında 40MP, 40MP ve 8MP kameralar bulunuyor. Bu kameralar, OIS, AIS imaj dengeleme, 3x optik zum ve 30x dijital zumu destekliyor. Cihaz, 4K HDR+ 60fps video yakalayabiliyor.
IP68 su ve toz korumasına sahip olan Huawei Mate 30 Pro, Classic Black, Space Silver, Cosmic Purple ve Emerald Green renk seçenekleriyle gelecek.
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