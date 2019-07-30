Huawei Mate 30 Pro'dan İlginç Kamera Sızıntısı
Huawei Mate 30 Pro, bu sızıntıya göre kamerasıyla sıkça görmediğimiz bir şey deneyecek!
Huawei Mate 30 Pro'nun iyi bir kamerayla geleceğine neredeyse kesin gözle bakılıyor. Yeni bir sızıntı, telefonun kamerasıyla ilgili ilginç (ve belki heyecanlandıran) bilgiler veriyor.
UniverseIce tarafından paylaşılan tweet, şöyle diyor: "40+40+8+ToF. Bu telefonun hangisi olduğunu bilin."
Başta anlaşılmasa da Google Pixel 4 ve iPhone 11'in üç kamerayla geleceği, Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın sırasıyla üç ve beş kamerayla geleceği biliniyor. Geriye kalan tek önemli telefon, Huawei Mate 30 Pro. Bu sızıntı gerçekten de Huawei Mate 30 Pro'dan bahsediyorsa, telefonun bir mesafe ölçen sensör (ToF), 8MP telefoto lens, 40MP ana lens ile gelmesi beklenebilir. Huawei P30 Pro da 40MP ana sensörle geliyordu ancak ikinci sensör 20MP idi. Burada ikinci sensörün de 40MP olduğu anlaşılıyor. Tabi ikinci kamera, ultra-geniş lens veya diğer 40MP sensörle birlikte kullanılan bir lens olabilir. Telefonlarda birbirinin aynı lensin yan yana kullanıldığına sıkça rastlamasak da, bu olasılık dışı değil. Nokia 9 PureView'un beş kamerası da birbirinin aynıydı.
Huawei'nin yeni şeyler denemeyi sevdiğini biliyoruz. Peki firma ikincil kamerayı bırakıp, daha iyi "normal" fotoğraflar için iki eş kamera kullanabilir mi? Bunun birçok kullanıcıyı üzeceğini tahmin etmek zor değil. Cevabı görmek için biraz beklememiz gerekecek. Huawei'nin yeni telefon serisinin ekimde tanıtılması bekleniyor.
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