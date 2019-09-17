Huawei Mate 30 Serisi Tamamen Sızdı
Tanıtımına çok az kalan Huawei Mate 30 serisi, yeni karelerle iyice sızdı!
Huawei Mate 30 serisi bu perşembe Almanya'nın Münih kentinde tanıtılacak. Tanıtıma birkaç gün kala sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sızıntılarıyl Evan Blass, telefonlardan yeni kareler paylaştı ve fikrimizin biraz daha netleşmesini sağladı.
Huawei Mate 30 Pro: Bu seneki amiral gemisi modeli olan Mate 30 Pro, 7nm+ Kirin 990 yonga setiyle tam bir perfomans ve fotoğrafçılık canavarı olacak. 6,7 inç AMOLED ekranla gelecek olan telefonun ekranında büyükçe bir çentik bulunuyor. Bu çentik içinde üç boyutlu yüz açma işlevi bulunuyor.
Huawei Mate 30: Standart Mate 30, Pro modeline oldukça benziyor. En önemli farkı, kavisli ekrana sahip olmaması ve çentiğinin biraz daha küçük olması.
Huawei Mate 30 Porsche Edition: Mate 30'un Porsche sürümü, cam yerine deri kaplamaya sahip olacak. Bu modelde RAM ve depolamanın en üst düzeyde olması bekleniyor.
Huawei Mate 30 Lite: Mate 30 Lite, en üst seviyedeki deneyime yakın bir deneyimi bütçe dostu seviyeye getirecek. Bu modelin Kirin 810 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Parmak izi sensörüne arka yüzde yer veren Mate 30 Lite, LCD ekrana sahip olacak.
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