Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro Ne Zaman Tanıtılacak? Belli Oldu!

Bu ay içerisinde, ses getirecek bazı telefon tanıtımlarına şahit olacağız. iPhone 12 ve OnePlus 8T'nin bulunduğu bu listeye, artık Huawei Mate 40 ve Huawei Mate 40 Pro'yu da ekleyebiliriz. Huawei, yeni amiral gemileri için 22 Ekim tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Resmi Huawei Mobile twitter hesabından gönderilen bir tweet'te "daha önce karşılaşılmamış bir gücün geldiği" söyleniyor ve etkinliğin merkez Avrupa yaz saatine göre 14:00'da (ülkemizde 15:00) düzenleneceği belirtiliyor.
Bu tweet, Huawei Mate 40'ın performansının ön plana çıkartılacağını gösteriyor. Huawei, yeni çipleri genellikle yeni Mate telefonlarda kullanıyor ve söylentilere göre Mate 40, içerisinde Kirin 1000 işlemcisini barındıran ilk telefon olacak. Hatta bu telefon, içerisinde bir Kirin işlemci bulunan son telefon da olabilir. Söylentilere göre Huawei'nin ABD ve ABD'de çalışan firmalar ile devam eden sorunları, kendi çipsetlerini üretmek yerine başka bir kaynaktan çipsetlerini almasını gerektirecek.
Huawei Mate 40 serisi hakkında şu ana kadar pek fazla bir sızıntı yayılmadı ve yayım tarihi, şu anda emin olduğumuz tek şey.
Tahminler ise, arasında ise Mate 40 telefonların geçtiğimiz yıl gördüğümüz Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro'nun kaldığı yerden devam edeceği. Bu telefonlar pek çok alanda oldukça etkileyici olsalar da, resmi Google uygulamalarını kullanamadıklarından dolayı beklenilen noktaya ulaşamamışlardı.
Huawei'nin hala Google dahil olmak üzere ABD'li firmalar ile çalışamamasından dolayı donanımın yazılım tarafından geride tutulduğu bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Aynı durum, Mart ayında tanıtılan Huawei P40 için de geçerliydi.
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