VPN Hizmetleri ve Uygulamaları, Donald Trump Sayesinde Adeta "Uçuyor"

ABD'li kullanıcılar, TikTok, WeChat ve diğer Çin yapımı uygulamaların yakın zaman içerisinde ülkeden tamamen yasaklanabileceği haberlerini takiben VPN hizmetleri ile daha da yakından ilgilenir oldular. CNBC tarafından bildirildiği üzere VPN indirmeleri, giderek daha fazla vatandaşın TikTok ve diğer Çin uygulamalarından mahrum kalabileceklerini fark etmeleri üzerine tavan yapmış durumda.
Bir VPN kullanımı, kullanıcıların bilgisayarlarının, tabletlerinin veya akıllı telefonlarının IP adresini belirli internet sitelerine ve hizmetlere erişimin henüz engellenmediği farklı bir ülkeyle değiştirmelerine imkan tanıyor.
İronik bir şekilde Çinli kullanıcılar, ülkenin Büyük Güvenlik Duvarı tarafından engellenmiş olan Facebook, Twitter, YouTube ve diğer Batılı uygulama ve hizmetlere erişim için zaten VPN kullanmakta. Ancak görünene göre artık ABD'li kullanıcılar da Başkan Trump'ın her iki uygulamayı yasaklaması üzerine TikTok ve WeChat'i kullanmaya devam etmek için Çinli kullanıcılar ile aynı yolu izlemeleri gerekecek.
CNBC, NordVPN'deki bir dijital gizlilik uzmanı olan Daniel Markuson ile görüştü ve Markuson VPN indirmelerindeki artış hakkında şu cümleleri kurdu: "Bir TikTok yasağının devreye girmesini bekleyen insanlar, çok daha aktif bir şekilde VPN arayışına girdiler: sadece hafta sonunda ABD'den gelen istekler %34 arttı."
ExpressVPN de benzer bir şekilde büyük bir trafik artışı gözlemlerken firmanın yardımcı başkanı Harold Li, haber merkezine "Trump'ın Ağustos ayının başlarında potansiyel TikTok ve WeChat yasağını ilk kez duyurmasının ardından hizmetimizde ABD'den gelen trafikte %20'lik artış gördük" dedi.
Ağustos ayında Trump yönetiminin yakında TikTok'u yasaklayacağı söylentileri ardından VPN hizmetleri için online aramalar da artış yaşamıştı. Bu akım, ne zaman bir ülke vatandaşlarının online site ve hizmetlere erişimini engellemeye kalksa tekrarlanıyor. Çin'in yeni ulusal güvenlik kanunun uygulanmaya başlamasından hemen önce Hong Kong'ta da durum aynıydı.
Her ne kadar TikTok yasağı daha çok genç kullanıcıları etkilese de, WeChat yasağı için durum çok daha farklı. ABD'de yaşayan Çinliler bu sohbet uygulamasını Çin'deki aile üyeleri ile görüşmeye devam etmek için kullanıyorlar. Her iki uygulama da büyük kullanıcı tabanlarına sahip ve eğer ABD hükümeti bu uygulamaları ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle yasaklama kararında ısrarcı olursa, VPN indirmeleri katlanarak artabilir.
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