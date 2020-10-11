Koronavirüs Salgını, Samsung'u Durdurmak İçin Yeterli Olmadı

Samsung, 2020'nin üçüncü çeyreği için gelir rakamlarını açıkladı. Şirket yaklaşık 57 milyar dolar konsolide satış ve yaklaşık 10 trilyon işletme karı bekliyor. Bu rakamların nihai değerler olmadığını belirten Güney Koreli firma gerçek rakamları bu ayın sonuna kadar açıklayacak.
Ev aletleri, yarı iletken yongalar ve akıllı telefonların artan satışları nedeniyle şirketin kazancı piyasa beklentilerini aşmış görünüyor. Bir yıl önceki rakamlarla karşılaştırıldığında, Samsung'un işletme karı %58 oranında artarken, satışlarda %6,45 artış görülüyor.
Samsung Electronics, kazançlarının ayrıntılı dökümünü yayınlamazken, bu artışın Galaxy A serisi orta sınıf akıllı telefonlarının ve Galaxy Note 20 serisinin sağlam satışları nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Ekonomiler kilitlenme döneminden sonra açılmaya başladıkça, Ev aletleri ve TV alanında da talebin belirgin bir şekilde arttığı gözlemleniyor.
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