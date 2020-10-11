Koronavirüs Salgını, Samsung'u Durdurmak İçin Yeterli Olmadı

Samsung'un açıkladığı üçüncü çeyrek rakamları, Koronavirüs salgını ile gelen olağan üstü şartlara rağmen Güney Koreli firmanın durmaya niyeti olmadığını ortaya koyuyor.

Koronavirüs, Samsung'u durduramadı

Samsung, 2020'nin üçüncü çeyreği için gelir rakamlarını açıkladı. Şirket yaklaşık 57 milyar dolar konsolide satış ve yaklaşık 10 trilyon işletme karı bekliyor. Bu rakamların nihai değerler olmadığını belirten Güney Koreli firma gerçek rakamları bu ayın sonuna kadar açıklayacak.

Ev aletleri, yarı iletken yongalar ve akıllı telefonların artan satışları nedeniyle şirketin kazancı piyasa beklentilerini aşmış görünüyor. Bir yıl önceki rakamlarla karşılaştırıldığında, Samsung'un işletme karı %58 oranında artarken, satışlarda %6,45 artış görülüyor.

Samsung Electronics, kazançlarının ayrıntılı dökümünü yayınlamazken, bu artışın Galaxy A serisi orta sınıf akıllı telefonlarının ve Galaxy Note 20 serisinin sağlam satışları nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Ekonomiler kilitlenme döneminden sonra açılmaya başladıkça, Ev aletleri ve TV alanında da talebin belirgin bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet imkanı
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
AMD, Steam'de Yine Yükseldi. Peki, Intel Bu Durumdan Endişelenmeli mi?
Sony Eski PS3, PSP, PS Vita Oyunlarını Tamamen Gözden Çıkardı
Esnaf, İkinci Covid Dalgasından Endişeli
Koronavirüs Salgını, Samsung'u Durdurmak İçin Yeterli Olmadı
Telefon Kamerası Üreten Sony ve Samsung Gibi Devlerin Büyük Savaşı

 

 