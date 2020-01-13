Huawei Mate X'in Kaç Sattığı Açıklandı

Kısa bir süre önce Samsung'un CEO'su Galaxy Fold'un 400 ila 500 bin arasında sattığını açıklamıştı. Huawei'den de buna karşılık gelmekte gecikmedi. Huawei tarafından verilen bilgiye göre ise Mate X her ay 100 bin adet sipariş alıyor.
Huawei Mate X, 15 Kasım itibariyle satışa sunuldu. Buna göre Huawei'nin verdiği rakama göre, Mate X şu ana kadar geçen 2 aylık sürede 200 bin adet sattı ve bu rakam da açıkçası etkileyici. Zira burada dikkat edilmesi gereken nokta, Galaxy Fold, ABD, İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde satışta bulunmasıyla, büyük pazarların çoğunda mevcut olduğu. Öte yandan Galaxy Fold, Mate X'ten bir hafta daha önce satışa çıkmıştı. Buna karşılık Huawei'nin katlanabililir akıllı telefonu Mate X, yalnızca Çin'de satışta bulunuyor.
Her iki katlanabilir telefon da 2019'un ilk çeyreğinde tanıtılmıştı, ancak sorunları ve test süreçleri sebebiyle satışa çıkması bir hayli uzun sürdü. Huawei'nin Android lisansı da şu an için iptal edilince ise Huawei, Mate X'i yalnızca Çin'de satışa sunmaya karar verdi.
Samsung ve Huawei diğer yandan şimdi yeni nesil katlanabilir cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Her iki şirketin de MWC 2020'de yeni tanıtımlarını yapması bekleniyor.
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