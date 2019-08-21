Huawei Mate X, Piyasaya Çıkmadan Yenilendi!
Katlanabilen, ancak bir türlü piyasaya çıkamayan telefonlardan Huawei Mate X, satışa bile sunulmadan yenilendi!
Huawei Mate X, şubatta ilk kez gördüğümüzden bu yana birkaç kez ertelendi. Son olarak telefonun kasımda piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Bu kadar çok geciken bir telefonun çıktığında modasının geçmeye başlamış olacağını düşünüyor olabilirsiniz, ancak Huawei'nin bir çözümü var.
Yakın bir zamanda Huawei Mate X'i kullanma şansı bulan Neowin'e göre telefonun özelliklerinde bazı değişiklikler var. Bunlardan en önemlisi, Mate X'in kameralarında yapılan değişiklik. Cihazın kameraları daha önce Huawei Mate 20 seviyesinde iken, şimdi Huawei P30 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Bunun anlamı, ana sensörün 12MP yerine 40MP olacağı ve 8MP telefoto lensin büyüyeceği. 16MP geniş açılı lens ise iki telefonda da aynı. Ana sensör RGB yerine RYYB olacağından, düşük ışık koşullarında daha iyi bir sonuç bekleyebilirsiniz.
Mate X'teki başka bir önemli değişiklik, telefonun Kirin 990 işlemciyle çalışacağı iddiası. Henüz duyurulmayan bu işlemcinin ilk olarak Huawei Mate 30'da kullanılması bekleniyordu. İşlemcinin ne gibi geliştirmeler sunacağı henüz bilinmiyor.
Mate 30 serisinin ekimde, Mate X'ten önce tanıtılması bekleniyor. Bu sayede yenilenen katlanabilen Mate X'in neler sunabileceği hakkında bir miktar fikir sahibi olabiliriz.
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