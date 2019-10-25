Huawei Mate Xs Şimdiden Duyuruldu
Çoğumuz Huawei Mate X'i henüz elinize alma şansı bile bulamadık ancak firma, bir sonraki Mate X'i şimdiden duyurdu bile!
Huawei'nin katlanan telefonu henüz sadece Çin'de piyasaya sürüldü. Dünyanın geri kalanı ise telefonu sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Bu sırada Huawei, telefonun Mate Xs adındaki selefini şimdiden ortaya çıkardı.
Mate Xs, Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun satışa sunulmasının kutlandığı Çin'deki bir etkinlikte duyuruldu. Birkaç alanda geliştirme yapan telefon, mart 2020'de satışa sunulacak (en azından Çin'de). Huawei Mate Xs'ye yakından baktığımızda, yapılan en önemli geliştirmenin Kirin 990 yonga seti olduğunu görüyoruz (Mate X'te Kirin 980'e yer veriliyordu). Cihazın geriye kalan özellikleri ise pek bilinmiyor. Telefonun tasarımı, Mate X'ten neredeyse hiç farklı değil. Bununla birlikte telefonun sadece Çin'de piyasaya sürülmesi planlanıyor olabilir.
Google'ın Huawei yasakları, firmanın gelecekteki telefonlarını soru işaretleri içinde bırakıyor. Huawei, şu an Google Mobil Hizmetleri'ni (GMS) kullanamıyor; yani Play Store ve diğer Google uygulamalarını telefonuyla birlikte sunamıyor. Bu durumdaki bir Android telefonu, elbette birçok işlevden yoksun kalmış oluyor.
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