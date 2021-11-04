HUAWEI MateBook 14s, Huawei Online Mağaza'da Ön Satışta

Huawei, yeni 14,2 inç HUAWEI MateBook 14s'i Türkiye'de ön satışa sundu. Akıllı üretkenlik için tasarlanan MateBook Serisi'ne dahil yeni dizüstü bilgisayar, estetik tasarımı, yenilikçi özellikleri ve akıllı deneyimi bir araya getiren MateBook DNA'sını devam ettiriyor.

  • Ercan Uğurlu
HUAWEI MateBook 14s Ön Satışta

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