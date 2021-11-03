Volkswagen elektrikli model ailesini genişletiyor: ID.5 geliyor!

Volkswagen'in yazılım odaklı bir marka olma yolculuğundaki önemli modellerinden biri olacak e-SUV coupe modeli ID.5, en yeni teknolojik ve uzaktan güncelleme (over-the-air-update) sistemleriyle geliyor.