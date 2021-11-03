Twitch Yayıncısı: "Squid Game Yüzünden Taciz Mesajları Alıyorum"

Squid Game dizisi son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Netflix'in en fazla izlenen dizisi olan Squid Game, konusunun yanında yayınlanmasının ardından yaşananlarla da gündeme geldi.
Daha önce dizide yer alan telefon numarasının gerçek çıkması ve numaranın sahibinin binlerce kişi tarafından aranması konuşulmuştu. Netflix, numaranın sahibine numarayı değiştirmesini önermişti. Bugün ise Squid Game ismi nedeniyle sorun yaşayan biri var.
"Nefret Dolu Mesajlar Alıyorum"
Twitch yayıncısı 32 yaşındaki Lydia Ellery, Squid Game takma ismi ile yaklaşık 10 yıldır oyunlar oynayarak yayın yapıyordu. BBC'ye "Bu ad yüzünden dizinin hayranlarından nefret dolu mesajlar alıyorum ve iş kaybediyorum" diyen Twitch yayıncısı, takma adını değiştirmeyi düşünüyor.
"İnsanlar Benim Hesabımı O Yapım Sandı"
Ellery, çevrimiçi yayın yaptığı Twitch ve sosyal medya hesabı Instagram'da 11 yıldır Squid Game adını kullanıyordu.
Twitch'te 42 bin 300 takipçisi olan yayıncı, "Dizinin resmi bir Instagram hesabı olmadığı için, insanlar benim hesabımı o yapım zannederek etiketlemeye ve bana mesaj atmaya başladılar. İnsanlardan taciz mesajları almaya başladım. Dizinin büyük hayranı oldukları için bana öfkelilerdi... Dizinin elinden bu ismi aldığımı düşünüyorlardı. Instagram'da bildirimleri kapatmak zorunda kaldım." diye konuştu.
"Hesabımı Ele Geçirmeye Çalıştılar"
Dizi yayınlandıktan sonra oyuncunun hesabı o kadar popüler hale geldi ki insanlar hesabının kitlenmesine sebep oldular ve şifresini defalarca yenilemek zorunda kaldı: "İnsanlar benim hesabımı şikayet ediyorlardı ve pek çok kişi de hesabımı ele geçirme çalıştı. Hesabıma girmeye çalışan kişiler hakkında e-posta gelip duruyordu. Çok yorucuydu."
"Şirketler Bana İş Vermiyor"
Dizi, yayıncının sadece bu sorunları yaşamasına neden olmadı. Aynı zamanda 10 yıldır çalıştığı marka ismine de zarar verdi: "Arama motoru optimizasyonum (SEO) alt üst oldu. Eğer beni ve kurduğum şirketi internette ararsanız gördüğünüz tek şey diziyle ilgili içerikler. Daha önce çalıştığım şirketler bana iş vermiyor. Kısa bir süre önce bir iş teklifim bu nedenle reddedildi. Şirket, sebebin Squid Game yapımı olduğunu söyledi. Dizi oldukça şiddet içeriyor, bu nedenle olabilir."
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