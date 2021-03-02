HUAWEI MateBook X, Mate40 Pro İle Çok Sayıda Yeni Özellik Getiriyor

Geliştirilmiş Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, Huawei dizüstü bilgisayarları ve telefonları birbirine bağlamayı her zamankinden daha kolay ve daha sorunsuz hale getiriyor.