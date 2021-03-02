HUAWEI MateBook X, Mate40 Pro İle Çok Sayıda Yeni Özellik Getiriyor

Huawei'in PC kategorisinde amiral gemisi HUAWEI MateBook X, Huawei'nin şimdiye kadarki en güçlü Mate'i ile buluşuyor. Birlikte, bu teknoloji öncüleri dört ana senaryoya çok sayıda yeni özellik getiriyor: günlük ofis çalışması, çevrimiçi toplantılar, uzaktan çalışma ve günlük paylaşım. Bu özellikler, yaşama ve çalışma şeklimizde köklü değişiklikler sunuyor.
Yeni nesil HUAWEI MateBook X, dokunmatik yüzeyin altında yerleşik bir Huawei Share alanına sahip, böylece telefonunuzun NFC alanını dokunmatik yüzey üzerine getirerek telefonunuzu PC'nize kolayca bağlayabilirsiniz. Bu, HUAWEI Mate40 Pro ve HUAWEI MateBook X'in Çoklu Ekran İş Birliği adı verilen bir özellik aracılığıyla, çoklu ekranlar arası, cihazlar arası ve ekosistemler arası işlemleri etkinleştirerek cihazlar arasında daha işlevsel bağlantı kurulmasını sağlıyor. Herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmadan bilgisayarınız ve telefonunuz arasında sorunsuz iki yönlü dosya aktarımının keyfini çıkarabilirsiniz. Hatta telefonunuzun panosunu PC ile paylaşabilir ve telefonun notlar uygulamasında depolanan bilgileri doğrudan kopyalayıp yapıştırmak için (Control + C/V ile) bilgisayarın klavyesini kullanabilirsiniz.
EMUI 11'in ezber bozan işlevleriyle yenilenen Çoklu Ekran İş Birliği özellikleri, dizüstü bilgisayarınız ve telefonunuz arasında çok daha etkili bir şekilde çoklu görev yapmanızı sağlıyor. Bilgisayarda 3 adede kadar mobil uygulama penceresini görüntüleyen yeni bir özellik, artık aynı anda birkaç farklı uygulama arasında geçiş yapma sorununu çözerek günlük ofis işlerinin verimliliğini katlayarak artırıyor. Örneğin, çevrimiçi çalışırken, artık aynı anda görüntülü arama pencerenizi, notlarınızı ve bir sosyal ağ uygulamasını açarak, toplantınızı merkezden takip edebilir, ekranın bir kısmında not alabilir ve diğer kısmında meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
Hafta sonunda aniden telefonunuza yeni bir e-posta geldiği ve bir PowerPoint sunumunda hızla bir değişiklik yapmanız gerektiği bir durumla karşılaştınız mı? Elinizin altında küçük bir telefon ekranıyla, bazı basit sözcük işleme görevlerini yerine getirebilirsiniz, ancak bir PowerPoint'i değiştirmek, grafik ve metin kombinasyonunu gerektirir ve bunu telefon ekranında ayarlamak gerçekten çok zor olabilir.
Ancak HUAWEI Mate40 Pro ve HUAWEI MateBook X birlikte çalışırken, EMUI 11'in yeni Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle birlikte tek yapmanız gereken telefonun dosyalarını PC'nizle eşleştirmek ve açmaktır. Yani, dosyayı telefonda doğrudan düzenlemek için PC'nin faresi, klavyesi ve diğer çevre birimleri kullanılarak PC'de tam ekran olarak görüntülenebilir. Tek başına telefonla yapmakla karşılaştırıldığında, bu çok daha hızlı ve daha verimli. Düzenlendikten sonra, dosyalar varsayılan olarak telefonda saklanır. Elbette, PowerPoint sunumlarına ek olarak, telefondaki belgeleri, resimleri ve videoları da PC'nin geniş ekranını kullanarak kolayca düzenleyebilir, her türlü işi daha kolay ve daha hızlı hale getirebilirsiniz.
HUAWEI MateBook X'in PC Yöneticisi'ndeki Instant Hotspot işlevi, iş seyahatlerinde çok kullanışlı olur. WiFi ağının hiçbir zaman iyi çalışmadığı bir havalimanında telefonunuz ve bilgisayarınız, yalnızca PC Yöneticisi arayüzündeki "Anında Erişim Noktası" na dokunarak Çoklu Ekran İş Birliği modunda birlikte çalışabilir. Bu sizi anında telefonunuzun ağına bağlayarak, telefonunuzu hareket halindeyken kullanabileceğiniz bir WiFi yönlendiricisine dönüştürür ve bu şekilde kişisel bir hotspot şifresi girmenize gerek kalmaz. Bu özellik, uzaktan çalışan herkes için harika bir avantajdır ve bilgisayarın, e-posta gönderip almak ve belge paylaşmak gibi tüm günlük ihtiyaçlarınızla başa çıkmak için hızlı bir şekilde mobil ağınıza bağlanmasını sağlar.
HUAWEI Mate40 Pro ve HUAWEI MateBook X kombinasyonu, iş yerinizi daha verimli hale getirmenin yanı sıra eğlence yoluyla hayatınıza renk katmanıza da yardımcı olur. Sadece telefonu sallayarak ve HUAWEI MateBook X dokunmatik yüzeyine hızlı bir dokunuşla, en sevdiğiniz filmlerin ve TV programlarının her anını arkadaşlarınızla paylaşmaya hazırsınız. 60 saniyelik kaydedilen çekim otomatik olarak telefonunuza kaydedilir, böylece anında kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Ne izlerseniz izleyin, en sevdiğiniz anların bir dakikasını tüm arkadaşlarınızla her zamankinden daha kolay paylaşabilirsiniz.
İşten eğlenceye kadar her türlü günlük senaryoyu yönetmek için HUAWEI Mate40 Pro'nun mükemmel ortağı olan HUAWEI MateBook X'in en yeni neslinde çok sayıda dahiyane yeni özellik var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın