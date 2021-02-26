HUAWEI FreeBuds Serisi'nde Herkes İçin Bir Kulaklık Var!

En yüksek kalitede ses arayışında, ihtiyaçlarımıza en uygun ve değerli deneyimler sağlayan donanım çözümlerine yöneliyoruz. Huawei FreeBuds ürün ailesinin de amacı, yaşam tarzımıza ve zevkimize uygun en uygun çözümleri sunmak. Şık bir şarj çantasında saklanan kulak içi olanlar küçük bir cebe kolayca sığabilirken, kulak üstü FreeBuds Studio, zarif tasarımıyla kendini ön plana çıkartıyor. Son derece uzun pil ömrü, minimalist, zarif tasarım ve gelişmiş ANC sistemi, kesintisiz ve kaliteli ses deneyimi yaşamanıza olanak tanır. Peki, hangi modeli seçmeli? İşte size en uygun olanı nasıl bulacağınızla ilgili bazı ipuçları.
En iyinin en iyisi
Değer verdiğiniz kişi için mükemmel bir hediye mi arıyorsunuz? Dinamik yaşamına ayak uyduracak rafine, zarif tasarımı ve sezgisel çözümleri takdir ettiğini biliyorsanız, onu daha uzun süre mutlu edecek işlevsel bir hediye ile olumlu yönde şaşırtın. Şık tarzına uygun bir tasarımıyla yepyeni bir ses kalitesini keşfetmeyi sağlayacak olan Huawei FreeBuds Pro'yu seçin.
Bazen farkına bile varamadığımız küçük çözümler kullanım deneyimimizi temelden değiştiriyor ve onlarsız nasıl yapabileceğimizi hayal etmemizi imkansız hale getiriyor. Huawei FreeBuds Pro'da böyle bir özellik Intelligent Dynamic ANC olarak karşımıza çıkıyor: Çevreyi akıllıca dinler ve daha uygun bir dinleme deneyimi için, örneğin seyahat ederken, işyerinde, kalabalık kafelerde veya sokakta, gürültü giderme seviyesini buna göre optimize eder.
Huawei FreeBuds Pro, arka plandaki gürültüleri azaltmak ve kristal netliğinde telefon konuşmaları için yeni Hibrit Çağrı Gürültü Önleme ile donatıldı. Ama en büyük estetik meraklısını bile gerçekten memnun edecek olan özelliği, sevilen sese uygun tasarımı: İnce metalik parlaklığa sahip şık ve keskin Silver Frost, sofistike bir tarz için zarif ve mütevazı Seramik Beyazı ve çoğu duruma uygun klasik Karbon Siyahı.
En güvenilir çözümleri aramak
Teknoloji çözümlerinde en çok değer verdiğiniz şey, ihtiyaç duyduğunuzda sorunsuz çalışacak ekipmanın güvenilirliğidir. Muhtemelen uzun süredir kullandığınız ve başkalarına tavsiye ettiğiniz cihazlara zaten sahipsiniz. Yenilerini seçerken, iyi bir yatırım olacağını umarsınız. Sonunda, günlük yaşamın birçok ihtiyacına cevap veren ekipman sizin için çok önemlidir. O halde sizin için mükemmel çözüm, modern teknolojiyi, klasik tasarımı ve olağanüstü konforunu bir araya getiren kulaklıklar olan Huawei FreeBuds 3.
Huawei FreeBuds 3'ün Dolphin Bionic Tasarımı, daha rahat ve dengeli bir kullanım için kulaklarınıza sığar. Odaklanmış sesi kulaklarınıza derinlemesine iletilir ve böylece maksimum konfor sağlanır. Üstelik kulaklıklar, eğlenirken sürükleyici ve senkronize ses için gecikmeyi azaltan çift kanallı iletim sistemine güç veren Kirin A1 yonga seti ile donatıldı. Oyun oynarken veya film izlerken mükemmel çalışır!
Türünün bir klasiği
Belki de daha klasik çözümlerin hayranısınız? Son derece konforlu kulak içi kulaklıklara ek olarak, kablosuz kulak üstü kulaklıklar mükemmel bir seçim olabilir, harika bir dinleme deneyimi sağlar ve klasik bir tasarımla keyif verir. Güncel modanın ötesine geçin ve standart dışı çözümleri tercih ederek yenilikçi özellikleri kaçıracağınızdan endişelenmeyin. Huawei FreeBuds Studio ile kendi trendlerinizi belirleyin.
Bir doğa belgeselini seyretmek etmek isteyenden hem evde hem de yolda her koşulda kaliteli müzik dinlemeyi seven birine, ailenin her üyesi için mükemmel bir kulaklık. Dış kısmı sade ve zarif, içi güçlü ve akıllı. Dahili çok sayıda akıllı yonga seti ve sensörle, üst düzey ANC, duyma ve çağrı gürültüsü iptali deneyimi sağlamak üstün gürültü önleme sistemi oluşturuyorlar.
Müziğin ritmiyle neşelenin
Çocuğunuz arkadaşlarıyla oyun oynamak ve video izlemek için kulaklık mı istedi? Ya da belki de küçük kardeşler için bir hediye arıyordunuz? Öyleyse, kalitenin anahtar olduğunu biliyorsunuz. Uygun fiyata yüksek kaliteli kulaklık bulmak kolay iş değil. Ses deneyiminin en telaşlı genç dinleyicileri tatmin etmesini sağlamak için Huawei FreeBuds 3i'yi seçin.
Huawei FreeBuds 3i kulaklıklar, bir yandan kulağınızın şeklini alırken, diğer yandan benzersiz bir stile sahiptir. Tarz ve uyum için ergonomik hazırlanmış koni şeklindeki ana gövdeleri ile bu kulak içi kulaklıklar, sürükleyici bir akustik deneyim sunar. Rahat ve güvenli bir uyum için kulaklıkları 4 farklı boyutta gelen esnek silikon uçlarla eşleştirebilirsiniz.
Huawei FreeBuds 3i, sürükleyici eğlenceniz için eksiksiz bir gürültü engelleme deneyimi sunar. Kulaklıklar, gürültü seviyesini 32 dB'ye kadar düşürerek ideal bir dinleme atmosferi yaratır. Tek bir şarj 3,5 saate kadar dinleme keyfi sunarken, şarj kutusu, gününüzü müzik zevkiyle dolduracak 14,5 saate kadar pil ömrü sunar.
Huawei FreeBuds Fiyatları Ne Kadar?
Seramik Beyazı, Karbon Siyahı ve Gümüş Orman renklerine sahip FreeBuds Pro tam kablosuz kulaklıklar, 1.399 TL son kullanıcı fiyatına sahip saat ayrıca vade farksız dört taksitle kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca sevgiliniz ile birlikte de müzik dinleyebilmeniz için, 249 TL değerindeki HUAWEI CM510 mini hoparlör, FreeBuds Pro satın alan kullanıcılara sadece 1 TL'ye sunuluyor.
HUAWEI FreeBuds 3, Siyah, Beyaz ve kırmızı renk seçeneklerine de sahip. 1.199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ve 4 ay vade farksız taksit imkanı ile sunulan FreeBuds 3 ile birlikte HUAWEI CM510 mini hoparlör sadece 1 TL farkla satın alınabiliyor.
Geometrik sadelikten ilham alarak şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunan HUAWEI FreeBuds Studio, Siyah ve Şampanya Sarısı renk seçenekleriyle 3.699 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla kaliteli ses meraklılarına Huawei Online Mağaza üzerinden sunuluyor. HUAWEI FreeBuds Studio satın almak isteyen kullanıcılar da vade farksız 6 taksit avantajından faydalanabiliyorlar.
Seramik Beyazı ve Karbon Siyahı renklerindeki Huawei FreeBuds 3i, 699 TL fiyatı ve vade farksız 4 taksit avantajı ile tüketicilere sunuluyor. Ayrıca araç şarj aleti veya Huawei Band 3e almak isteyen kullanıcılar sadece 1 TL fark vererek bunu yapabilirler.
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