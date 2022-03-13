HUAWEI MatePad Pro 12.6 ile Uygulama Çoklayıcı Yenilendi

HUAWEI MatePad Pro 12.6 ile yenilenen Uygulama Çoklayıcı, görülmemiş kullanıcı etkileşimi sunuyor.

MatePad Pro 12.6 ile Uygulama Çoklayıcı Yenilendi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Türkiye'de
Ukrayna'dan Uydu Görüntüleri, Savaşın Yıkımını Gözler Önüne Seriyor
WhatsApp Web Kullananlara İçin Yeni Eklenti: Code Validate
Rusya, Yaptırımlara Karşı Kendi TLS Sertifika Yetkilisini Kuruyor
HUAWEI MatePad Pro 12.6 ile Uygulama Çoklayıcı Yenilendi

 

 