Roblox PlayStation'a Gelecek mi? Yeni Haberler "Umut Var" Diyor...

Roblox, tüm dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynana oldukça popüler oyunlardan biri olarak biliniyor. Şirketin açıkladığı rakamlara göre Roblox her gün yaklaşık 50 milyonun üzerinde oyuncuya ev sahipliği yapıyor. iOS Android, PC ve Xbox dahil olmak üzere pek çok platformda olması da oyunun erişim yeteneğini artırıyor ve görünüşe göre şirket şimdi yer aldığı platformlara bir yenisini daha eklemek istiyor: PlayStation.
Roblox, resmi web sitesinde PlayStation oyun konsolu için Kıdemli Yazılım Mühendisi ilanı yayınladı. İşin detaylarında, "Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation 4 gibi oyun konsolları için Roblox istemci uygulamasını geliştirin ve destekleyin," yazarken, buradan Roblox'un PS4 için geliştirilmek istendiği sonucunu çıkartmak çok da zor değil.
Buna göre Roblox, yakında PlayStation platformuna gelme düşüncesinde. Gerçekleştiğinde ise, global çaptaki oyuncu sayısını artıracağı kesin gibi.
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