Apple, Bu Sefer de Meta'nın Önemli Bir İsmini Kendi Bünyesine Kattı!

Mark Gurman'ın Power On haber bülteninde dile getirilen bir iddiaya göre Apple, Artırılmış Gerçeklik Başlığı hakkında dedikodular dönmeye devam ederken, Meta'nın AR halkla ilişkiler başkanı Andrea Schubert'i kendi bünyesine kattı. Gurman, "Meta, Oculus ile birlikte başlıklarda pazar lideri oldu, bu nedenle böyle bir transfer, Apple'ın lansmana oldukça yaklaştığını gösteriyor" diyor.
Schubert, LinkedIn sayfasındaki bilgilere göre Mart 2016'dan bu yana Meta'nın Reality laboratuvarlarında İletişim Direktörü ve Oculus ile Meta'nın iletişim lideri olarak görev yapıyor. Bundan öncesinde de, Facebook ve Oculus için çalışan PR ajansı OutCast'ın yöneticisiydi.
Apple'ın bir AG başlığı üreteceği hakkında çok sayıda söylenti var. Yakın tarihli bir tanesi, başlığın iPhone veya Mac bilgisayar gibi başka bir cihaza bağlı çalışacağını öne sürüyor. The Information'dan gelen bir başka iddia ise, çift 8K ekranlı bağımsız bir cihaz olacağını ve fiyatının 3.000 dolar olacağını söylüyor.
Gurman'dan gelen üçüncü bir söylenti, "yüksek kaliteli VR oyunları" oynanabileceğini öne sürüyor. Tarih olarak da 2022 ve 2023 veriliyor. Eğer bu söylentiler gerçekse, Apple yakında zamanda çok büyük bir tanıtım kampanyasına başlayacak. Bu transferler de bu kampanyaya hazırlık için yapılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın