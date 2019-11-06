Huawei MatePad Pro, iPad Pro'ya Rakip Olacak

Huawei, üst segment tablet pazarına yabancı değil, ancak tablet pazarının Apple'ın iPad Pro'ları ile domine edildiği bir gerçek. Öte yandan Samsung'un da bu alanda önemli modelleri yer alıyor. Ancak Huawei görünüşe göre bu gidişatı durdurmanın planları içinde. Gelen haberler, Çinli şirketin yeni bir Premium seviye tablet üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Huawei, amiral seviyesi için yeni bir tablet hazırlığı içinde. Yeni tabletin adı MatePad Pro olacakken, tabletin görüntüleri de ortaya çıkmış. Evan Blass'ın twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde yüzünü gösteren MatePad Pro, görünümüyle iPad Pro'yu andırıyor.
Klavyesi ve M-Pen kalemiyle beraber set olarak gelecek gibi duran Huawei MatePad Pro, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazda, çift tarafta hoparlörün yer alacağı ve USB-C bağlantı noktası olacağı belirtilirken, herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişinin olup olmayacağı henüz açık değil.
Kod adı "Marx" olan yeni tabletin teknik kadrosuna ilişkin bir bilgi de şimdilik yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın