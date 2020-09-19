HUAWEI MatePad T 10s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI MatePad T 10s, Full HD ekranıyla film izlerken veya oyun oynarken güçlü bir çift hoparlörlü ses sistemi ile birlikte çalışarak tüm ayrıntıların inanılmaz renk canlılığıyla ortaya çıkmasını sağlıyor. Tablet, güçlü performansı ve EMUI 10.1'in sunduğu bir dizi akıllı ve aile dostu özelliği destekleyen Kirin 710A içeriyor.
Şık ve minimalist tasarım
Yeni HUAWEI MatePad T 10s, aile boyu eğlence için üretildi. Çocukların da rahatça kullanabilmesi için yeterince hafif olan tablet, birinci sınıf bir metal gövde içeren basit ama pratik bir tasarıma sahip. HUAWEI MatePad T 10s, ön tarafta mükemmel bir simetri oluşturarak ekranı çevreleyen ince çerçevelerle güçlü bir geometrik tasarım dili kullanıyor. Tabletin kenarları ele rahatça oturması için kavisliyken, güçlendirilmiş kenarlar, küçük darbelerden kaynaklanan düşme hasarı ve şoklara karşı ek koruma sağlıyor.
Herkes için sürükleyici multimedya deneyimi
HUAWEI MatePad T 10s, 1920x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70'ini destekleyen bir Full HD IPS panele sahip. 10,1 inçlik 16:10 ekran, herhangi bir görüntü veya videodaki ayrıntıların kusursuz netlikle sunulmasını sağlamak için 224 ppi'lik yüksek piksel yoğunluğu içeriyor. Ekran ayrıca rengi, parlaklığı ve doygunluğu dinamik olarak optimize eden HUAWEI ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisinin yanı sıra, daha sürükleyici bir deneyim için düşük çözünürlüklü içerikleri ölçeklendiren Süper Çözünürlük algoritmasını destekliyor.
Ses açısından bakıldığında, HUAWEI MatePad T 10s'e Harman Kardon ayarlı çift dev genlikli hoparlör simetrik olarak yerleştirilmiştir.Hoparlörlerin iç kısımları, tabletlerdeki geleneksel ses sistemlerinden daha farklı bir şekilde yeniden tasarlandı ve tabletin daha yüksek bir ses seviyesine ulaşmasını sağlıyor. HUAWEI Histen 6.1 teknolojisi, kullanıcıların ses deneyimini tercihlerine göre yapılandırma seçenekleri sunuyor ve 9.1 kanallı 3D surround ses desteğiyle birlikte frekansların yoğunluğuna göre bası güçlendiren akıllı optimizasyon sunan Bass Booster'ı içeriyor.
Akıllı rahatlık
HUAWEI MatePad T 10s'lerdeksi EMUI 10.1, sezgisel ve duyarlı bir kullanıcı arayüzünde bir dizi akıllı özellik ile medya merkezli tablete çok yönlülük katıyor. HUAWEI MatePad Serisi, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve HUAWEI APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Kullanıcılar ayrıca 150 MB / sn'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen Huawei Share ile fotoğrafları, videoları, belgeleri ve daha fazlasını aktarabilir.
HUAWEI MatePad T 10s ayrıca, kullanıcının göz konforunu korumak için TÜV Rheinland sertifikalı Göz Konforu modu ile etkinleştirilebilen göz koruma özellikleri içerir. Ayrıca bir e-Kitap modu da bulunan tablette bu özellik etkinleştirildiğinde, kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunulması için ekrandaki renkler otomatik olarak ayarlanıyor. Kullanıcılara tableti karanlıkta kullanırken daha rahat bir deneyim sunmak için insan faktörleri araştırmalarına dayalı olarak geliştirilen yeni bir Karanlık Mod'da sunulan özellikler arasında.
Her yaştan kullanıcıya hitap ediyor
Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan HUAWEI MatePad T 10s, ebeveynleri şahsen denetlemediğinde bile çocukların dijital dünyayı keşfetmeleri için güvenli bir ortam sunan Kids Corner uygulamasına sahip. Bu sanal alan içinde yer alan denetim seçenekleri, ebeveynlerin kullanım sınırlarını kolayca belirlemesine ve çocukların erişebildiği içerik ve uygulamayı kontrol etmesine olanak tanır. Kids Corner'da ayrıca çocukların gözlerine ekstra koruma sağlamak için mavi ışık filtresi, duruş uyarıları, mesafe uyarıları, parlaklık uyarıları, engebeli yol uyarıları ve e-Kitap modu gibi altı katmanlı akıllı göz koruma özellikleri bulunuyor.
Hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve servisler
HUAWEI hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HUAWEI Mobil Servisleri'ne (HMS)dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. AppGallery, hepsi kolay bir şekilde arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren uygulamaları 18 kategoride bölümlere ayırıyor.
Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.com, GittiGidiyor, Hepsiburada, Hayat Eve Sığar gibi çok kullanılan uygulamaların hepsi Huawei Mobil Servisleri bünyelerine katarak AppGallery'de yerlerini aldılar.
AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.
Kullanıcılar ayrıca Huawei'nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları yeni telefon ya da tabletlerine aktarabiliyorlar.
Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.
Huawei MatePad T 10s Fiyatı Ne Kadar?
Huawei MatePad T 10s, Huawei Online Mağaza üzerinden 3GB RAM+64GB modeli 1.599 TL, 2GB RAM+32GB modeli ise 1.449 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.
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