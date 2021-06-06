HUAWEI MateView GT: Huawei'nin İlk Oyun Monitörü

Huawei, ilk oyun monitörü HUAWEI MateView GT'yi tanıttı. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan HUAWEI MateView GT, yenilikçi entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ultra geniş ekrana sahip.