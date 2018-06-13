Huawei MediaPad M5 Piyasaya Sürüldü
Huawei'nin yeni MediaPad M5 serisi Android'li tabletleri satışa sunuldu!
Huawei, geçtiğimiz Şubat ayında MediaPad Android tablet serisinin yeni ürünleri M5 tabletleri tanıtmıştı. Şimdi yapılan duyuru ile Huawei, MediaPad M5 tabletlerin resmi olarak piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Şirketin kendi geliştirdiği Kirin 960 sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan tablet, 8.4 ve 10.8-inç ebat seçenekleri ile geliyor, ayrıca büyük Pro sürümünün yanında bir kalem de bulunuyor.
Tabletler, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ve 2560x1600 IPS LCD ile birlikte geliyor. İki tablet arasındaki - ekran boyutu hariç - en büyük fark, 5100mAh ve 7500mAh'lik pillere sahip olmaları. Ayrıca 10.8 inçlik varyantın arkasında klavye bağlamak için Pogo pinleri bulunuyor. Ancak M-Pen MediaPad M5 Pro ile birlikte gelirken, klavyeyi sonradan satın almanız gerekiyor.
MediaPad serisi daha önce de eğlence sektörüne odaklı bir tablet setiydi. Önceki nesil gibi M5 de Harman Kardon ses teknolojisi ve 8.4-inç modelde çift hoparlör, 10.8-inç modelde ise dörtlü hoparlör sistemi ile birlikte geliyor.
Tabletleri Amazon ve Newegg fiyatları şu şekilde: 8.4-inç model 319$, 10.8-inç model 359$, M5 Pro ise 449$.
Ali Ruhi Öztürk
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