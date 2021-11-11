HUAWEI nova 9, Huawei Online Mağaza'da Ön Satışta

HUAWEI, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9'u Türkiye'de ön satışa açtı. Olağanüstü şık ve ultra hafif tasarımlı, güçlü kameralı, yüksek performanslı ve uzun pil ömürlü nova 9, Huawei Online Mağaza'da ön satışta.

HUAWEI nova 9, Huawei Online Mağaza'da Ön Satışta

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HUAWEI nova 9, Huawei Online Mağaza'da Ön Satışta

 

 