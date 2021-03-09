Huawei Online Mağaza 1'inci Yaşını Hediyelerle Kutluyor

Huawei akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan Huawei Online Mağaza, Mart 2020'de Türkiye'de faaliyete geçmişti. 1'inci yaşını kutlayan online mağazası için Huawei, yüzlerce hediyelik bir çekiliş kampanyası gerçekleştiriyor. 30 bin TL fiyat etiketine sahip Huawei Mate XS'in de aralarında bulunduğu birçok hediye Huawei Online Mağaza'da ziyaretçilerini bekliyor.
Huawei Online Mağaza Çekilişi 1. dönemi 17 Mart 2021 tarihine kadar devam ediyor. Huawei Çekilişine katılmak için Huawei Online Mağaza Bültenine üye olduktan sonra Huawei hakkında sorulacak 5 adet soruya cevap vermek yeterli. Huawei Çekilişi 1. dönem 23 Mart tarihinde noter huzurunda yapılacak. Huawei Online Mağaza Çekilişi ile her dönem için 100 kişi muhteşem hediye kazanacak. İkinci çekiliş dönemi de 18-31 Mart olarak belirlendi. İsteyen kullanıcılar her iki çekilişe de katılabilecekler.
Kazananlar arasında birinci kişiye Huawei Mate XS, daha sonra gelen üç kişiye Matebook X, sonraki beş kişiye de Huawei X Gentle Monster Gözlük II hediye edilecek. Diğer hediyeler arasında FreeBuds Studio, Huawei Sound, FreeLace Pro, WiFi AX3 Quad-Core, Band 4 Pro, Akıllı Tartı 3, Mini Hoparlör ve Araç Şarj Aleti bulunuyor.
Çekilişe katılmak isteyen kullanıcıların, Huawei Online Mağazası 1 Yaşında çekiliş sayfasında bulunan formu doldurması ve beş adet basit soruyu cevaplaması gerekiyor. Sonrasında haftalık bültene e-posta adresiyle kayıt olan kullanıcılar hediye çekilişine katılmaya bir hak kazanacak.
Huawei Online Mağaza üzerindeki kampanya sayfasına bu bağlantıdan ulaşılabilir.
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