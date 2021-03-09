Huawei Online Mağaza 1'inci Yaşını Hediyelerle Kutluyor

Huawei akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan Huawei Online Mağaza, Mart 2020'de Türkiye'de faaliyete geçmişti. 1'inci yaşını kutlayan online mağazası için Huawei, yüzlerce hediyelik bir çekiliş kampanyası gerçekleştiriyor. 30 bin TL fiyat etiketine sahip Huawei Mate XS'in de aralarında bulunduğu birçok hediye Huawei Online Mağaza'da ziyaretçilerini bekliyor.