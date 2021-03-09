Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A Serisinde Bir İlke İmza Atacak

Samsung, başarılı özelliklere yer verdiği Galaxy A71 modeliyle önemli bir telefona imza atmıştı. Şimdi ise Galaxy A72 modeline hazırlanan Güney Koreli şirket, bu telefonda yer vereceği özelliklerle orta segmentte adeta devrime hazırlanıyor gibi görünüyor.
Samsung, Galaxy A serisine son birkaç yıldır yaptığı yatırımlarla orta sınıfta Premium segmenti yarattı. Pek çok Galaxy A serisi telefonda, amiral gemisi serisinin özelliklerini görebiliyor, fiyat olarak da daha cazip oranları bulabiliyoruz. Buna ilişkin olarak Samsung'un Galaxy A82 modelinde de Snapdragon 855 işlemciye yer vereceği geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik hatırlarsanız. Şimdi benzer bir haber de beklenen telefonlardan Galaxy A72 ile geldi.
Stereo hoparlörler, orta sınıf akıllı telefonlarda pek görmediğimiz bir özellik. Büyük sürpriz olmadıkça orta segment akıllı telefonlarda bu tip, üst seviye modellere ait özellikli göremiyoruz. Ancak bu durum yakında Samsung ile değişecek gibi görünüyor.
Bugüne kadar Galaxy A72 hakkında çok sayıda sızıntı duyduk ve bunları sizlerle paylaştık. Son sızıntıya göre ise, Galaxy A72, çok sevilen telefonlardan selef model Galaxy A71'in üzerine önemli bir güncelleme getirecek ve stereo hoparlöre de yer verecek.
Biri ahize kısmına bir diğeri ise telefonun alt kenarına yerleştirilecek olan çift hoparlör ile beraber sağlanacak stereo ses, ayrıca Dolby Atmos desteği ile de daha zengin bir şekilde sunulacak. Böylece Galaxy A71 sahipleri için de telefonlarını yenilemek için bir bahane daha yaratacak olan Galaxy A72'de öte yandan kamera konusunda da önemli değişimler bekleniyor.
Bir diğer sızıntıya göre Galaxy A72'de 30x Space Zoom özelliği de yer alacak. Böylece uzun menzilli yakınlaştırma yapabilecek olan Galaxy A72, aynı zamanda amiral gemilerine bir adım daha yaklaşmış olacak.
Galaxy A72'nin diğer bilinen özellikleri arasında, 6.7 inç Sonsuz-O Super AMOLED ekran, Snapdragon 720G işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alırken, 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP kamera kurulumu ile 32 MP ön kamera ve 28W süper hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Tüm bu özelliklerle beraber zaten bir hayli etkileyici duran Galaxy A72, tanıtıldığında muhtemelen ülkemizde de çok ses getiren Samsung telefonlarından biri olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın