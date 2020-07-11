Huawei Online Mağaza Mobil Uygulaması Yayında. İlk İndirenlere Hediye Var!

Huawei'nin Mart ayında hizmete sunduğu Resmi Online Mağazası artık mobil uygulama olarak cep telefonlarında da kullanılabiliyor. Huawei Store adı verilen uygulamayı deneyimleyecek kullanıcılar için özel bir kampanya başladı. Huawei Store uygulamasını indiren herkes, 200 TL'ye varan indirim kuponlarının da sahibi olacak.

Huawei Online Mağaza Mobil Uygulaması Yayında

Uygulamayı indirip Huawei Store uygulamasına üye olan veya Huawei hesabı ile giriş yapan herkes, 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 100 TL, 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere ise 200 TL indirim kuponu kazanıyor.

31 Temmuz 2020'ye kadar sürecek kampanyada tercih edilen kupon, 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirtilen koşullar dahilinde online mağazada yer alan tüm Huawei ürünleri için kullanılabilir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye bu bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Ayrıca, Huawei Store üzerinde farklı indirim ve ürün kampanyaları da bulunuyor:

İndirimli son tüketici fiyatı 4.699 TL olan Huawei MateBook D 15 veya indirimli son tüketici fiyatı 5.499 TL ile satışa sunulan Huawei MateBook D 14 satın alacak kullanıcılar, yalnızca 1 TL daha ödeyerek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık ve Huawei Mini Hoparlör veya Huawei Swift Bluetooth Mouse, Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve Huawei Mini Hoparlör sahibi olabiliyorlar.

3.499 TL indirimli son tüketici fiyatından satılan Huawei P40 lite akıllı telefon alan kullanıcılar ise 12 ay boyunca ücretsiz 15GB Huawei Bulut Hizmeti'nin sahibi oluyorlar.

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