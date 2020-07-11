Huawei Online Mağaza Mobil Uygulaması Yayında. İlk İndirenlere Hediye Var!

Huawei'nin Mart ayında hizmete sunduğu Resmi Online Mağazası artık mobil uygulama olarak cep telefonlarında da kullanılabiliyor. Huawei Store adı verilen uygulamayı deneyimleyecek kullanıcılar için özel bir kampanya başladı. Huawei Store uygulamasını indiren herkes, 200 TL'ye varan indirim kuponlarının da sahibi olacak.