HUAWEI Online Mağazası Alışverişe Açıldı

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm HUAWEI ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazası alışverişe açıldı. Tüm HUAWEI ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı online mağazada, açılışa özel indirim fırsatları ve kampanyalar da yer alıyor.
Online Mağaza'nın açılış fırsatları arasında HUAWEI'nin çok beğenilen yeni dizüstü bilgisayarı MateBook D 15, 5.698 TL yerine 1 Nisan tarihine kadar 4.599 TL fiyatla tüketicilere sunulması öne çıkıyor. Ayrıca MateBook D 15 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI FreeBuds 3 kulaklığı yanında alabilirler. E-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki HUAWEI Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.
Tüketiciler, MateBook D 15 kampanyasının sayfasına https://shop.HUAWEI.com/tr/kampanya-matebook-d15.html bağlantısından ulaşabilirler.
23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında HUAWEI Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; HUAWEI FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.
Ayrıca diğer birçok üründe 29 Mart tarihine kadar yüzde 50'ye varan indirim fırsatları da tüketicilere sunuluyor.
1 TL farkla kablolardan kurtulun
Dünyanın ilk açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı HUAWEI FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. HUAWEI Bülteni'ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla HUAWEI Mini Hoparlör de alabiliyorlar. HUAWEI'nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla HUAWEI FreeLace sahibi olabilirler. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI Band 3e'yi yanında alabilirler. HUAWEI Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.
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