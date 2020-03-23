Laptop'ta Monitör Nasıl Kapatılır?

Windows 10'da monitörü kapatmaya yönelik bir kısayol tuşu bulunmuyor. Yine de ekranı kapatmak istediğinizde işe yarayacak birkaç yolu aşağıda size göstermek istiyoruz. Bu yöntemleri uygulayarak güçten tasarruf edecek, aynı zamanda piksellerde oluşabilen yanma sorununu engelleyeceksiniz.
Windows 10'da Ekranı Otomatik Olarak Kapatma
Ekranınızın ne kadar çabuk kapanacağını ayarlamak için Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku yolunu izleyin ve Ekran altındaki süreyi değiştirin. Pil ayarı için 5 dakikayı, Prizde ayarı için en fazla 10 - 15 dakikayı seçmenizi öneriyoruz.
Bu seçeneğin ekranınızı açık tutan oyunları ve video tabanlı hizmetleri çoğunlukla etkilemeyeceğini söyleyelim.
Güç Düğmesine Basarak Ekranı Kapatma
Ekranın PC'yi kullanmadığınızda kendi kendine kapanması faydalı bir işlev, ancak ekranı kendiniz kapatarak daha çok güç tasarrufu sağlayabilirsiniz. Masaüstünde monitörünüzün düğmesine basabilirsiniz ancak laptopta muhtemelen böyle bir düğme bulamayacaksınız. Bu durumda laptopun güç düğmesinin işlevini değiştirebilirsiniz.
Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku yolunu izleyin ve İlgili ayarlar bölümünde Ek güç ayarları'na tıklayın. Bu, eski Denetim Masası'nı açacak. Burada Güç düğmesine bastığımda altında pildeyken ve prizdeyken ne yapılacağını değiştirebilirsiniz. Tercihinizi yaptıktan sonra Değişiklikleri kaydet düğmesine basın.
Artık güç düğmesine basarak laptopunuzun ekranını kapatabilirsiniz. Laptopu kapatmaya zorlamak için güç düğmesine birkaç saniye basma işlevi (Windows kilitlenirse), bundan etkilenmeyecek.
Not: Bazı yeni PC'lerde güç düğmesine basarak monitörü kapatma seçeneğini görmeyebilirsiniz. Seçeneği kayıt defterini kullanarak geri getirmenin bir yolu var, ancak bu durumda biz aşağıdaki kolay yöntemlerden birini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
.Bat Dosyasıyla Ekranı Kapatma
Microsoft'tan birileri, ekranı bir kısayol ile kapatmanın işe yarayacağını düşünmüş olsa gerek, TechNet üzerinden indirebileceğiniz bu .bat dosyası, ekranı çift tıklayarak kapatmanızı sağlıyor. .Bat dosyasına kısayolun özelliklerinden bir klavye kısayolu da atayabilirsiniz.
NirCmd
Birçok görevi komut satırından yapmanıza olanak tanıyan NirCmd, monitörünüzü de kapatabiliyor. NirCmd'yi yükledikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak bir "monitörü kapatma kısayolu" oluşturabilirsiniz:
nircmd.exe cmdshortcutkey "c:\temp" "Monitoru kapat" monitor off
Bu komut, NirCmd'yi Windows klasörüne yüklediğinizi varsayıyor (bu, yükleme sırasında size soruluyor). Başka bir klasöre yüklediyseniz, klasör yolunu nircmd.exe'nin başına eklemelisiniz.
Komutu çalıştırdığınızda kısayol, C:\Temp klasöründe oluşturulacak.
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