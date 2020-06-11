Huawei'nin Oyun Canavarı Telefonu P40 lite'ta Dev Fırsat!

İster tank simülasyonu ister spor oyunları isterseniz CRPG oynayın, aynı anda mesajlaşma uygulamalarını ve diğer yardımcı uygulamaları da çalıştırabilecek kapasitede bir telefona ihtiyacınız olur.
Huawei P40 lite'ın sektör lideri Kirin 810 işlemcisi 7 nanometre teknolojisiyle, 10 ve 11 nanometre işlemci teknolojilerine göre daha az güç harcayarak daha az ısınma sağlıyor. Tümleşik Mali G52 GPU'su ise, her türlü oyunun en yüksek grafik isteklerini karşılayabilecek düzeyde.
Huawei P40 lite, 30 dakika ve üzerinde süren mobil oyunlarda stabil FPS sağlayarak kullanıcının oyunda takılma veya gecikme yaşamasını önlüyor. Yapay zekayla desteklenen sistem kaynağı yönetimi için gerekli olan CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı olarak ayarlıyor ve böylece akıcı bir oyun deneyimi yaratıyor. 6 GB RAM ile desteklenen P40 lite, Kirin 810 işlemcisinin tüm gücünü ortaya koymasını sağlıyor.
Huawei'nin özel geliştirdiği ve P40 lite ile birlikte 3.0 versiyonuna erişen GPU Turbo teknolojisi yazılım ve donanım sinerjisinde şimdiye kadar görülmemiş optimizasyonlar sağlayarak oyun performansını, pil tüketimini ve sıcaklık oluşmasını kontrol altında tutuyor.
İçeriğe göre optimize edilen ekran
Her ne kadar akıcı ve kesintisiz bir performans kilit bir faktör olsa da, sonuçta oyunların hepsi bir ekran aracılığı ile deneyimleniyor.
Huawei Punch FullView Display, Huawei'nin geliştirdiği inovatif ve son teknoloji bir ekran. 6.4 inç boyutundaki FHD+ çözünürlükteki ve geniş renk gamutuna sahip ekran, P40 lite'ın yüzeyinin yüzde 90,6'sını kapsıyor.
Farklı senaryolar altında ekranın renk skalası en optimum renk karşıtlığını yakalamak için görüntüye adapte olacak şekilde değiştiriliyor. İster normal ister karanlık modda olsun, ekran her zaman keskin ve temiz bir görüntü sunarak görüntüdeki her detayın ortaya çıkması sağlanıyor.
Her koşulda kesintisiz oyun deneyimi
Oyun oynarken aniden bir mesaj bildirimi çıkması ve buna cevap vermenizin gerekmesi oldukça can sıkıcı olabilir; özellikle oyundan çıkmak gerekiyorsa. Oyun içi sohbet özelliği ile bu artık bir sorun olmaktan çıkıyor.
Oyun ara yüzünün sol üst köşesinden tek parmakla kaydırılarak aktive edilen ayarlar menüsünde rahatsız etmeyin, ekran görüntüsü, ekran kaydı, sohbet kutusu ve hızlandırma seçeneklerinin ayarları bulunabilir. Kullanıcılar, oyunun orijinal ara yüzüne bir sohbet kutusu ekleyip boyutlarını ayarlayabilirler. Böylece kullanıcılar, oynadıkları oyundan hiç çıkmadan arkadaşları veya takipçileri ile yazışabilirler.
Gün boyunca oyun için yeterli pil kapasitesi
Yalnızca toplu taşımada oyun oynarken değil, cep telefonları her zaman yanımızda. Kullanıcıların yanlarında sürekli bir powerbank taşımak zorunda kalmamaları için uzun pil süresine sahip bir telefon edinmeleri gerekiyor.
Huawei P40 lite, 4200 mAh kapasitesinde pile ve Huawei'nin 40W SuperCharge teknolojisine sahip. Bu da telefonda kesintisiz olarak saatlerce oyun oynanabildiği anlamına geliyor. Kullanıcı telefonunu bir gece önce şarj etmeyi unutmuş olsa bile telefon yine de kullanıcısını sabah ofise veya okula gidene kadar idare edebilir. Ofise veya okula giden kullanıcı, sadece yarım saat içerisinde SuperCharge özelliği ile yüzde 70 pil kapasitesine kavuşabilir.
Huawei P40 lite, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek kampanya dahilinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 3.499 TL ile Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor.
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