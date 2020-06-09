PUBG MOBILE'a "Gizemli Orman" Güncellemesi Geldi!

Oyuncular PUBG MOBILE'ın sevilen Sanhok haritasına gelen yeni maceraya, Gizemli Orman temalı güncellemeyle katılacaklar.

PUBG MOBILE'a "Gizemli Orman" Güncellemesi Geldi!

PUBG MOBILE, yoğun ve engebeli orman haritası Sanhok için yepyeni özellikleri, "Gizemli Orman" güncellemesi ile sunuyor. Orman temalı güncellemeyle birlikte, halihazırda yoğun olan savaş alanına çok eğlenceli yeni bir deneyim ekleniyor.

Klasik Mod'da Sanhok haritasına girmek isteyen oyuncular, rastgele olarak yeni Gizemli Orman moduna girebiliyorlar ve bu modda haritadaki totemlerden farklı şekilde kutsanarak farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. Güç Totemleri, Strateji Totemleri ve Koruma Totemleri sayesinde kask ve yelekleri tamir edebiliyor, enerji ve sağlıklarını doldurabiliyorlar.

Gizemli ve güçlü totemlerin yanında oyuncular, Gizemli Orman'da aşağıdaki özellikleri de deneyebilecekler:

  • Orman Yemeği – Özel bir meyveartık Sanhok'ta yetişiyor ve bu meyveyi toplayıp tüketenlerin mistik etkilere maruz kalma şansı var. Farklı Güçlendirmeler ve Zayıflıklar sonucunda Air Drop'ları hissetme, Sağlık veya Enerji yenileme ya da baş dönmesi gibi etkiler yaşanabiliyor.
  • Sıcak Hava Balonları – Bu tamamen yeni araç sayesinde oyuncular gökyüzüne çıkabilecek ve savaş alanın görebilecekler.

Sanhok haritasına gelen orman güncellemesi, birçok yeni özelliklerin ortaya çıktığı Miramar kum fırtınasının ardından sunuluyor. PUBG MOBILE App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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