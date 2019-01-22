Huawei P Smart (2019) İnceleme
Huawei, P Smart'ı yeniledi ve bir kez daha fiyat/performans modeli yarattı. Peki, bakalım yeni P Smart nasıl? İnceledik!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin Aralık 2017 yılında tanıttığı ve ülkemizde 2018 yılı boyunca fiyat/performans konusunda büyük rağbet gören Huawei P Smart akıllı telefonu, elbette yeni yılla beraber yenilendi ve karşımıza 2019 modeliyle bir kez daha çıktı. Tasarım dilinden özelliklerine kadar pek çok noktada güncellenen yeni model, bu sene de muhtemelen yine büyük rağbet görecek bir akıllı telefon olacak. Zira fiyatıyla ve sunduklarıyla oldukça dengeli durduğunu ilk baştan söyleyebileceğimiz Huawei P Smart (2019), şimdi bakalım bizlere neler sunuyor...
Huawei P Smart (2019) tasarımı nasıl?
Huawei P Smart (2019), tasarımıyla geçen seneki modele göre büyük yenilik getiriyor. 3D kavisli gövde ile yenilenen Huawei P Smart, seramik hissi veren bir dokuya sahip. Gece Siyahı, Aurora ve Safir Mavisi, Coral Kırmızısı gibi birbirinden güzel renk seçenekleriyle bulunabilen P Smart, elimizde Aurora Mavisi renkli modeiyle bulunuyor.
Telefon yalnızca renkleriyle değil, tasarımıyla selefine kıyasla baştan tasarlanmış. Bu değişiklik her yönüyle göze çarpıyor. Ekran boyutuyla da genişleyen P Smart, 6.21 inç büyüklüğünde bir ekrana kavuşmuş. Ekranın üstünde damla şeklinde bir çentik yer alıyor ve bu sayede ekran – gövde oranı da selefine kıyasla artıyor. Yani, yeni P Smart, eskisine göre daha geniş bir görüntü alanı sunuyor bizlere.
8 mm kalınlığında olan telefonun ağırlığı 160 gram. Elinize aldığınızda gayet hafif olduğunu düşüneceğinizden şüphemiz yok. Zira bizde yarattığı izlenim bu şekilde oldu.
Telefonun arka yüzünde tek değişiklik gövde yapısında değil, kameralarda da oluyor. Önceki modelde yan yana konumlanan kameralar, yeni modelde alt alta şeklinde karşımıza çıkıyor. Elbette kameralarda birtakım başka de değişiklikler var. Bundan kamera adımımızda bahsedeceğiz.
Şimdi telefonun çevresine bakalım. Üst tarafta hibrit şekilde yer verilmiş microSD kart ile SIM kart çekmecesine rastlıyoruz. Yani bu nedek? microSD kart kullanmadığınız durumlarda, bu telefona çift SIM kart yerleştirebiliyorsunuz.
Sağ tarafta standart olarak ses ve güç butonların bulunduran telefon, alt bölümde de 3.5 mm kulaklık bağlantısına yer veriyor. Onun yanında da microUSB girişi ile hoparlör mazgalı mevcut. Evet, yeni P Smart, bu konuda bir değişiklik göstermiyor. Hoparlör yine mono ve USB-C bu modelde yok.
Huawei P Smart (2019) ekranı nasıl görünüyor?
Yeni P Smart, ekranıyla gayet güzel görünen bir model olmuş doğrusu. Eskisine kıyasla daha geniş bir ekran ve daha geniş görüntü taşıyan ekran, IPS LCD penalden oluşuyor ve 1080x2340 piksel çözünürlük sağlıyor. 415 ppi piksel yoğunluğu bulunan ekran, tam orta alanda 458 kandela parlaklık gösteriyor ki, bu da kabul edilebilir bir değer.
Ekranın IPS panel olması sebebiyle farklı açılardan da görüntü kaybı yaşatmayan telefonun ekranı görüş alanı itibariyle de 19.5:9 oranında. Ayrıca önemli bir diğer veri de yüzde 83.1'lik ekran- gövde oranına sahip olması oluyor. Böylesi yüksek değere ekran kenar çerçevelerini bir hayli incelterek ulaşan telefon, 6.21 inç boyutundaki ekranının üzerinde halihazırda çizilmelere karşı direnç göstersin diye bir koruma filmi de içeriyor.
Huawei P Smart'ın işletim sistemi Android 9.0. Böylece en güncel işletim sistemin sahibi olan telefon, EMUI arabirimiyle de elbette selefine kıyasla yenilenmiş durumda. EMUI 9 arayüzünü çalıştıran telefon, yine kullanıcı dostu bir arabirimle karşımızda.
Huawei P Smart (2019) özellikler ve performans
P Smart'ın özelliklerine geldiğimizde, elbette kadro olarak selefine kıyasla yine güncellendiğini görüyoruz. 12nm'li Kirin 710 işlemciden güç sağlayan P Smart, 8 çekirdekli bu işlemcisiyle iyi bir performans gösteriyor. Teknik altyapıda 2.2 GHz frekanslı 4 Cortex-A73 ve 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 yongalarını çalıştıran telefon, 3 GB RAM sahibi. Telefonun depolama birimi ise 64 GB kapasitesinde. Dileyen kullanıcılar microSD kart kullanarak hafızayı 512 GB daha genişletebiliyorlar.
Peki, bu teknik özelliklere ilişkin telefon nasıl bir performans sergiliyor? Geekbench sentetik testinden tek çekirdekte 1527 puan toplayan P Smart, çoklu çekirdekte ise yine 5423 puan sonuç üretiyor.
AnTuTu Benchmark'a geldiğimizde ise telefonun 129759 puan aldığını görüyoruz. Özellikle bu skorla Huawei Mate 20 Lite'a çok yakın bir grafik sergileyen P Smart, Samsung'un orta seviye modelleri Galaxy J8, Galaxy A6+ ve Galaxy A8 gibi modellerini de geride bırakmayı başarıyor.
Bu sentetik test sonuçlarının ışığında genel kullanım neticesinde iyi bir performans sağlayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna oyun performansı da dahil. Zira telefonda oynadığımız Asphalt gibi grafik gereksinimi yüksek oyunlarda, yüksek grafik detaylarında akıcı bir oyun deneyimi sunan P Smart, iyi bir günlük kullanım deneyimi yaşatıyor.
Peki, P Smart ne kadar ısınıyor? Telefonun yük altında ön yüzünde yaklaşık 35 derece, arka yüzünde ise 33 derecelik bir sıcaklığa eriştiğini söyleyebiliriz.
Pil ömrü konusuna da elbette değinmek gerekiyor. Yeni P Smart'ta 3400 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Selef modelde 3000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyordu hatırlarsanız. Yeni modelde fazladan 400 mAh alan daha yer alıyor ve bununla beraber 2 günü çok rahat çıkartıyorsunuz.
Öyle ki telefona uyguladığımız gerçek dünya testlerinde sabah saat 8'de telefonu şarjdan aldığımızda, bir sonraki gece saat 11'e kadar şarja takma gereği duymadık. Yani günlük kullanımlar için oldukça uygun yapıda bir model olmuş P Smart.
Spesifik testlere gelince ise, telefonu boşta ekran parlaklığı minimumda açık durumda bıraktığınızda yaklaşık 24 saat ekran açık kalma süresi sağlayabildiğinizi söyleyerek başlayabiliriz. İnternet dolaşımlarınızda ise yine yaklaşık 9 saat boyunca size destekte bulunan telefon, eğer aralıksız Full HD video izlerseniz ise yaklaşık 7,5 saat boyunca bu keyfi sürdürmenizi sağlayacak. Telefonun yük altında, maksimum ekran parlaklığında ise pil ömrü 4 saat içinde bittiğinin bilgisini de paylaşalım ve artık telefonun kameralarına geçelim.
Huawei P Smart (2019)'a uyguladığımız benchmark testlerini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P Smart (2019) kameralar
Evet, Huawei P Smart'ın yeni modelinde de tıpkı selef modelde olduğu gibi arkada çift kamera, önde ise tek selfie kamerası yer alıyor. Telefonun kameralarının teknik altyapısı selef modelle benzer. Yine arka yüzde 13 MP ana kamera ve 2 MP ölçüsünde derinlik sensörünün yer aldığını görüyoruz. 13 MP kameranın f/1.8 diyafram açıklığına sahip olduğunu ve faz algılamalı otofokus bulundurduğunu da bu noktada söyleyelim.
Ön kameraya geldiğimizdeyse, burada da 8 MP ve f/2.0 diyaframlı bir ön kamera görüyoruz. HDR desteği kazanan ön kamera ile 1080p30 kare, arka kamera ile de 1080p30/60 kare video kaydı yapabiliyorsunuz.
Telefonun kameraları geçen seneki modele kıyasla Yapay Zeka desteği de kazanmış elbette. Böylece sahne tanıma özelliği gelen P Smart'ta, 22 kategoride 500 farklı senaryoya uygun tanılama yapılabiliyor ve bu da otomatik modda yapacağınız fotoğraf çekimlerinde daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor.
Telefonun kameralarıyla alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyor, yine portre kareleri de yakalayabiliyorsunuz. Gün içinde olduğu kadar gece yapacağınız çekimlerde de kategorisi için fazlasıyla başarılı sonuçlar ortaya koyan P Smart, güçlü flaşı ve gece modu ile neredeyse ışıksız ortamlarda bile renkleri canlandırma yeteneğiyle fiyat/performansa oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan özellikle AI modu açık olduğunda size asist sağlıyor. O nedenle bu modu aktif olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi sizlerle Huawei P Smart ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım.
Huawei P Smart (2019) ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Huawei P Smart, tıpkı selefi gibi döneminin iyi fiyat/performans akıllı telefonlarından biri olmayı başarıyor. Geniş ve güzel görünen ekranı, kategorisine uygun, iyi sonuçlar üreten sağlam teknik kadrosu ve 1889 TL fiyatıyla bizce bu yıl da 2000 TL'ye kadar telefon bakanların gözdesi olacak. Bütçe dostu bir akıllı telefon arayanların yanı sıra, özellikle anne veya babasına telefon satın almak isteyen veya çocuğuna çok pahalı olmayan ama hoş özellikleri olan bir model bakanlar, bizce yeni P Smart'ı incelemeden geçmesin.
CHIP Online Notu: %90
Artılar
+ Güzel tasarım
+ Ekran
+ Android 9 & EMUI 9
+ Pil ömrü
+ Kullanışlı kameralar
+ Uygun performans
+ FM radyo & 802.11ac Wi-Fi
+ İyi çalışan parmak izi okuyucu
Eksiler
- Mono hoparlör
- USB-C yok
- Arka yüzey fazla parmak izi tutuyor
Kimler Huawei P Smart (2019)'u almalı?
Huawei P Smart (2019), fiyat/performans noktasında bütçe dostu iyi bir akıllı telefon satın almak isteyenler için güzel bir seçenek olabilir.
Huawei P Smart (2019) alternatifleri
Huawei P Smart (2019) modeline alternatif olarak selef model P Smart'ı veya LG Q6 gibi modelleri de değerlendirebilirsiniz.
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