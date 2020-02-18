Huawei P Smart Pro İnceleme! P Smart Pro'nun Özellikleri Nasıl?

Huawei'nin geçtiğimiz yılın son günlerinde sessiz sedasız bir şekilde tanıttığı ardından da ülkemizde satışa sunduğu P Smart Pro modeli, sonunda elimize ulaştı.
Huawei P Smart Pro Fiyatı Ne Kadar?
Şu an 2749 TL fiyatla satışta bulunan Huawei P Smart Pro, ne gibi özelliklere sahip ve bizlere neler sunuyor, bu ön incelememizde değerlendireceğiz.
Elbette sahip olduğu fiyatı ve özellikleriyle orta segmente hayat getirecek mi sorusunun yanıtını Huawei P Smart Pro incelemesinde ayrıca detaylı olarak önümüzdeki günlerde yine sizlere vereceğiz.
Peki, hemen Huawei P Smart Pro'ya yakından bakalım; bakalım Huawei P Smart Pro özellikleri neler?
Huawei P Smart Pro Tasarımı Nasıl?
Hemen baştan söyleyelim: Huawei P Smart Pro, büyük telefonlardan biri oluyor. 6.59 in. büyüklüğündeki ekranı çevresinde 163 mm'lik uzunlukta olan telefon, 8.8 mm kalınlığında ve 206 gram ağırlığında bir model. Bu anlamda ilk intimabımız, telefonun büyük ve ağır olduğu olacak. Tek el kullanımı için pek müsait olmasa da, büyük ekranlı telefon arayanların ilgisini çekeceği de aşikar.
Arka yüzden kenarlara doğru kavisli hatlarıyla dikkat çeken telefonda arka yüzde gradyan geçişli bir renk kullanılmış. Huawei, bu mavi model için Breathing Crystal adını vermiş. Bizce güzel görünen bir renk olmuş, ancak klasik tasarım tercih edenler için telefonun ayrıca düz siyah renkli modeli de elbette bulunuyor.
Huawei P Smart Pro Parmak İzi Sensörü
Huawei P Smart Pro'nun çevresine baktığımızda arkada 3'lü kamera kurulumunu görüyoruz. Sağ tarafta parmak izi sensörü şeklinde karşımıza çıkan güç butonu bulunuyor. Evet, telefonda parmak izi sensörü kenara konumlandırılmış ki, bu bizim sevdiğimiz bir kullanım şekli doğrusu. Tabii ki nasıl bir performans gösterdiğine daha sonra bakacağız.
Sensörün üzerinde ses butonları yer alırken, alt kenarda 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı sıralanıyor.
Çift Sim Kart Destekli Telefon
Telefonun üst kenarında ise SIM kart çekmecesi ve microSD kart slotu ile pop-up kamera alanını görüyoruz. Kameradan az sonra bahsedeceğiz, ayrıca bu modelin çift SIM kart destekli olduğunu da belirtelim.
Huawei P Smart Pro Ekran Özellikleri Neler?
Huawei P Smart Pro'nun ekranına biraz daha yakından bakalım. Telefonda 6.59 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor demiştik. 1080x2340 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran IPS LCD panelden oluşuyor. 391 ppi piksel yoğunluk seviyesini biraz düşük bulsak da, elbette ekranla ilgili son kararımızı detaylı incelememizden sonra vereceğiz. Ancak ilk intibada güzel göründüğünü söylemek gerek.
Ekranın oldukça geniş bir görüş açısı sunması da önemli elbette. Ekran kenar çerçeveleri oldukça ince tutulmuş ve ekranda bir çentik içinde kameranın bulunmaması da ekranı genişletmenin önünü açmış. Bu arada ekranın 19.5:9 görüntüleme oranına sahip olduğunu da belirtelim.
Huawei P Smart Pro Özellikleri Neler?
Huawei P Smart Pro, sahip olduğu özelliklerle orta segmente hitap eden bir model oluyor. İşlemci hanesinde Kirin 710F işlemci bulunduran telefon, 8 çekirdekli yapısıyla kağıt üzerinde baktığımızda çoklu uygulama ve oyunlarda iyi iş çıkartacakmış gibi görünüyor. Ancak elbette Huawei P Smart Pro hakkında detaylı performans testlerini yapacak ve son kararımızı Huawei P Smart Pro incelemesinde sizlere ayrıca ileriki günlerde aktaracağız.
Huawei P Smart Pro 6 GB RAM 128 GB Depolama Alanına Sahip
Huawei P Smart Pro'nin grafik hanesinde Mali-G51 yer alırken, telefonda 6 GB RAM bulunması önemli detay oluyor. Ayrıca 128 GB depolama alanına da sahip bu model. İlk kurulumu yaptığınızda ise 9.43 GB'ın kullanıldığını görüyorsunuz.
Huawei P Smart Pro, kutusundan Android 9 işletim sistemiyle çıkıyor ve EMUI 9.1 arayüz yazılımını kullanıyor. Ayrıca hemen merak edenler için söyleyelim: Huawei P Smart Pro Google desteği içeriyor. Hızlıca Google hesabınızı kurup uygulama indirmeye başlayabiliyorsunuz.
Son olarak telefonun batarya kapasitesinin 4000 mAh olduğunu ve bununla ortalama bir kullanımla muhtemelen 1,5 – 2 günlük performans alacağınız bilgisini de verelim.
Huawei P Smart Pro Kamera Özellikleri
Huawei P Smart Pro, 3 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Arkada yer alan ana kamera 48 MP olarak karşımıza çıkıyor. Geniş açılı olan bu kamera f/1.8 diyaframla zenginleştirilmiş.
Telefondaki ikinci kamera 8 MP ve f/2.4 diyaframlı olurken, bu kamera ile geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
3'üncü kamera ise 2 MP olarak yer alıyor ve derinlik algılama için kullanılıyor.
Kamera arayüzünde 1x ve Geniş açı arasında dolaşabiliyor, üst taraftan yine AI, yani yapay zekayı aktifleştirebiliyorsunuz. Yine portre modundan gece moduna kadar çok sayıda seçenek yine arayüzde var, ancak bunların nasıl performans gösterdiğine ilişkin bilgiyi ancak P Smart Pro'yı detaylıca incelediğimizde verebileceğiz sizlere.
Ön kameraya gelecek olursak, Huawei P Smart Pro'nun pop-up kameralı akıllı telefonlardan biri olduğunu görüyoruz. Hemen ön yüzde motorize sistemle kurulan kamera da 16 MP olarak hazırlanmış. Bu kamera da HDR çekimler yapabiliyor ve f/2.2 diyafram değeri sunuyor.
Bu arada son olarak P Smart Pro'nun ön kamerası ile Full HD 60 kare, arka kamerası ile de Full HJD 30 kare video kaydı yapabildiğini söyleyelim.
Huawei P Smart Pro Ne Zaman Satışa Sunulacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Huawei P Smart Pro, şu an satışta bulunuyor. Fiyatı ise şu an farklı elektronik marketlerde değişiyor, ancak Huawei P Smart Pro'yu 2749 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz.
İlk Karar
Huawei P Smart Pro için ön incelememiz neticesinde güzel bir telefon olduğunu, segmentine uygun özellikler içerdiğini söylemek mümkün. Tasarımıyla ve ekranıyla daha çok büyük bir akıllı telefon arayanlara hitap eden P Smart Pro, 6 GB RAM içermesiyle ve yan tarafa yerleştirilen parmak izi sensörüyle ise dikkat çekiyor.
Elbette ilk karşılaşmamızda gözümüze çarpan birkaç eksikliği de yok değil. Ancak bakalım telefonu detaylıca inceleyince nasıl bir izlenimde bulunacak ve telefonu rakipleri arasında nereye konumlandıracağız. Zira 2749 TL fiyatla bulunabilen P Smart Pro, bu fiyat segmentinde tam bir savaş alanına düşmüş durumda şu an diyebiliriz.
Bu fiyat segmentinde çok sayıda önemli model bulunuyor. Elbette telefonun akıbetini yapacağımız testlerimiz sonrası sağladığı performans belirleyecek kuşkusuz. Bunlarla ilgili tüm bilgileri sizlere hazırlayacağımız detaylı Huawei P Smart Pro incelemesinde aktaracağız.
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