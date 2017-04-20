Huawei P10'lar Arasında Garip Hız Farkı!
Huawei P10 kullanıcıları, tüm P10'ların aynı olmayabileceğini fark ettiler! İşte potansiyel bir fiyaskonun işaretleri...
Huawei'nin en yeni telefonları P10 ve P10 Plus ile birkaç ay önce tanıştık. Yüzeyde her şey yolunda görünse de yeni bir bilgi, arka planda küçük bir fiyaskonun yaşandığını gösterdi.
GizmoChina'ya göre bazı P10 sahipleri, telefonlar arasında büyük bir hız farkının bulunduğunu keşfettiler. Hız testlerinde küçük farklara sıkça rastlansa da kullanıcılar, testteki veri aktarımı hızının 300MBps ile 800MBps arasında değiştiğini söylüyorlar. Bu durum ise Huwaei'nin telefonlarında farklı bellek modülleri kullandığı yorumlarının yapılmasına yol açtı.
İddialara göre Huawei, bazı P10'larda UFS 2.1 (en hızlı depolama birimi), bazılarında UFS 2.0, bazılarında ise eMMC 5.1 depolama bileşenini kullandı. Huawei, henüz bu ilginç sorunla ilgili bir açıklama yapmadı.
Zeynel A. Öztürk
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