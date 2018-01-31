Huawei P11 Olmayacak; Yerine Bu Gelecek!

Huawei'in P11'ini bekliyorsanız, daha fazla beklemeyin. P11 hiç gelmeyecek; onun yerine...

Huawei P11'in Adı Huawei P20 Olacak

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