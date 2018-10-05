Huawei P20 Pro ve iPhone XS, DxOMark'ta Karşılaştı

Huawei P20 Pro ve iPhone XS Max kamera testi için DxOMark'ta karşı karşıya geldi. Peki, 1'inciliği hangisi aldı?

Huawei P20 Pro ve iPhone XS, DxOMark'ta karşılaştı

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