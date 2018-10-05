Huawei P20 Pro ve iPhone XS, DxOMark'ta karşılaştı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ