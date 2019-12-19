Huawei P40, "Hiç Görülmemiş" Bir Tasarımla Geliyor

Huaewi P40'ın tanıtım tarihi, firmanın tüketici bölümünün patronu Richard Yu tarafından Mart 2020 olarak doğrulandı. Böylece mart olacağına inanılan tanıtım tarihi onaylanmış oldu.
Yu, bilgiyi Çin'deki bir röportajı sırasında verdi ve telefonun Paris'teki bir etkinlikte martın sonunda tanıtılacağını söyledi. Yönetici tam bir tarih vermese de, birkaç ayrıntıdan bahsetti. Buna göre Huawei P40, "hiç görülmemiş" bir tasarımla gelecek.
Huawei P40 fotoğraf ve performans alanında da geliştirmeler sunacak. Telefon, Android 10 ve Huawei EMUI arayüzüyle çakışacak ancak Google Play mağazasına ve Google hizmetlerine erişimi olmayacak. Telefonun itibarının bu kısıtlamadan dolayı zarar göreceği kesin; bunun hangi oranda olacağını zaman gösterecek. Bununla birlikte P40'ın hangi ülkelerde satılacağı da henüz tam olarak bilinmiyor. Yu, açıklamaları Fransız basınına yaptığından, en azından Fransa'da ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde satılacağına inanılıyor.
Daha önceki bir dedikodu, Huawei P40'ın dünya çapında satışa sunulacağını söylemişti. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini martta daha iyi öğreneceğiz.
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