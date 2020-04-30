HUAWEI P40 lite, FreeLace Kablosuz Kulaklık Fırsatıyla Satışta

Fotoğraf, eğlence ve üstün performans özellikleriyle adını duyuran Huawei P40 lite satın alan kullanıcılar, 499TL değerindeki Huawei FreeLace kablosuz kulaklığa sadece 1TL ücretle sahip oluyorlar.

HUAWEI P40 lite, FreeLace Fırsatıyla Satışta!

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleri bulunan HUAWEI P40 lite, 48 MP Yapay Zeka Destekli Dörtlü Kamera, 40 W Huawei SüperŞarj, 6.4 inç HUAWEI FullView Ekran, Süper Gece Selfie gibi üstün özellikileri, 3.199 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, 1TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi de olabiliyorlar:

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p40-lite

HUAWEI P40 lite, çentiksiz son teknoloji HUAWEI Punch FullView Ekranı sunuyor. 6,4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, sürükleyici bir izleme deneyimi sunarak yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor. Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Performans özellikleriyle dikkat çeken HUAWEI P40 lite, Kirin 810 sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor.

Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip. Grafik ayrıntılarını işlemede en üst seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor. HUAWEI P40 lite, kullanıcılara tamamen yükseltilmiş oyun deneyimi sunuyor.

Yüksek kalite fotoğraf deneyimi

HUAWEI P40 lite, çarpıcı ve trend belirleyici bir tasarıma sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılımı gerçekleştiriyor. Fotoğraf ve eğlence özellikleri göze çarpan akıllı telefon, en yeni teknolojiyi mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle harmanlıyor. Çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekleyen 48 MP ana kamera, hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen fotoğrafları birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 120 derece görüş alanı sunan 8MP ultra geniş açı objektif, 4 cm mesafede nesnelere dahi odaklanabilen makro lens ve yapay zeka destekli Bokeh Lens fotoğraflarınıza çok yönlü bir profesyonellik katıyor.

Ön kamera, tüm aydınlatma koşullarında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan kamera, kullanıcıların minimum çabayla muhteşem selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğrafın konusunu hem de arka planı optimize ediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
YÖK'ten öğrencilere 6 GB internet! YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası
LG'nin Beklenen Yeni Amiral Gemisi Cebi Velvet'in Özellikleri Ortaya Çıktı
Windows 10 Açığı, Şaşırtıcı Bir Biçimde Chrome'u Vurdu
En Yüksek Bilgi İşlem Gücüne Sahip 14 İnçlik Yeni Tablet Tanıtıldı
Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 10 milyon TL' den fazla destek

 

 