HUAWEI P40 lite, FreeLace Kablosuz Kulaklık Fırsatıyla Satışta

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleri bulunan HUAWEI P40 lite, 48 MP Yapay Zeka Destekli Dörtlü Kamera, 40 W Huawei SüperŞarj, 6.4 inç HUAWEI FullView Ekran, Süper Gece Selfie gibi üstün özellikileri, 3.199 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, 1TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi de olabiliyorlar:
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HUAWEI P40 lite, çentiksiz son teknoloji HUAWEI Punch FullView Ekranı sunuyor. 6,4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, sürükleyici bir izleme deneyimi sunarak yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor. Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.
Performans özellikleriyle dikkat çeken HUAWEI P40 lite, Kirin 810 sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor.
Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip. Grafik ayrıntılarını işlemede en üst seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor. HUAWEI P40 lite, kullanıcılara tamamen yükseltilmiş oyun deneyimi sunuyor.
Yüksek kalite fotoğraf deneyimi
HUAWEI P40 lite, çarpıcı ve trend belirleyici bir tasarıma sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılımı gerçekleştiriyor. Fotoğraf ve eğlence özellikleri göze çarpan akıllı telefon, en yeni teknolojiyi mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle harmanlıyor. Çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekleyen 48 MP ana kamera, hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen fotoğrafları birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 120 derece görüş alanı sunan 8MP ultra geniş açı objektif, 4 cm mesafede nesnelere dahi odaklanabilen makro lens ve yapay zeka destekli Bokeh Lens fotoğraflarınıza çok yönlü bir profesyonellik katıyor.
Ön kamera, tüm aydınlatma koşullarında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan kamera, kullanıcıların minimum çabayla muhteşem selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğrafın konusunu hem de arka planı optimize ediyor.
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