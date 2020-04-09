Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Huawei P40 Pro tanıtıldı

Huawei, bugün yaptığı tanıtımda 3 farklı modeli karşımıza çıkarttı. Bunlardan Huawei P40 Pro, Huawei P40 ile Huawei P40 Pro+ arasında durmasıyla belki de en dengeli model oluyor. Peki, Huawei P40 Pro'nun özellikleri neler?
Huawei P40 Pro Tasarımı Nasıl?
Huawei P40 Pro, şirketin Quad-Curve Overflow adını verdiği "dörtlü kavisli ekran" tasarımını benimsiyor ve bu tasarım şekliyle Huawei P40'tan ayrılıyor. Daraltılan çerçeveler ve aerodinamik kavisli köşelerle dikkat toplayan Huawei P40 Pro, daha geniş bir görüntü deneyimi sunarken, aynı zamanda parmak izi tarayıcınsını da ekran içinde bulunduruyor.
Huawei P40 Pro da buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah renk seçeneğiyle gelirken, özel renk seçeneklerinden mat yüzeye pembe altın ve gümüş buz seçenekleri de yer alıyor.
Tasarıma ilişkin önemli bilgi: Telefonda IP68 sertifikası ile suya karşı dayanıklılık mevcut.
Huawei P40 Pro Özellikleri Neler?
Huawei P40 Pro'nun ekranı 6.58 inç boyutunda OLED panelden oluşuyor ve 1200x2640 piksel çözünürlük sağlıyor. 90Hz ekranın kullanıldığı telefonda, böylece tazeleme hızı ile kullanıcılar memnun olacaklar. Öte yandan ekranın DCI-P3 ve HDR10+ ekran teknolojilerine sahip olduğunu da söyleyelim.
Huawei P40 Pro'da işletim sistemi olarak Android 10 yer alıyor, ayrıca arayüz de EMUI 10 şeklinde karşımıza çıkıyor.
Kirin 990 işlemcinin kullanıldığı telefonda 5G varsayılan olarak geliyor ve 8 GB RAM desteği tek seçenek oluyor.
İşlemcinin detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli yapıda olduğunu görüyoruz. 2 adet 2.86 GHz Cortex-A76, 2 adet 2.36 GHz Cortex A76 ve 4 adet 1.96 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan telefonun grafik işlemcisi ise Mali-G76.
Huawei P40 Pro'da herhangi bir microSD kart desteği bulunmuyor, buna karşın telefonda Nano Memory desteği ile 256 GB'a kadar depolama alanı genişletilebiliyor.
Son olarak Huawei P40 Pro'nun batarya kapasitesinin 4200 mAh olduğunu, 40W'lık hızlı şarj desteği sağladığını ve 27W gücünde kablosuz şarj yapabildiğini de söyleyelim.
Huawei P40 Pro Kameraları Nasıl?
Huawei 940 Pro, kameralarıyla selefinden bir hayli ayrılan bir model oluyor. Telefonda yer alan Huawei Ultra Vision Sensör, piksel seviyelerinde adeta devrim yaratacak seviyede olurken, dünyada ilk kez kullanılan RYYB dizisi ile daha fazla ışık toplanabiliyor.
Huawei P40 Pro'da 4 kamera yer alıyor. Bunlardan üstteki kamera 40 MP Ultra Wide Cine olurken, bu kameranın diyaframı f/1.8 seviyesinde. 50 MP'lik RYYB Ultra Vision Wide kamera ise RYYB dizilimi ile en çok konuşulan kameralardan olacak. Bu kamera da f/1.9 diyaframa sahip ve OIS desteği bulunuyor.
Telefondaki 3'üncü kamera ise 5x optik telefoto lens olurken, bu kamera da 12 MP RYYB Periscope olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yüzde 40 oranında daha fazla ışık alan bu kamera, 50x maksimum zum sağlayabiliyor.
4'üncü kamera ise ToF 3D derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei P40 Pro, 4K 60 kare video kaydı yapabiliyor ve ön kamerasıyla da 32 MP ve ToF 3D şeklinde 2 kamera ile kullanıcılara sunuluyor.
Huawei P40 Pro Fiyatı Ne Kadar?
Huawei P40 Pro'nun fiyatı 1000 Euro. Henüz Huawei P40 Pro Türkiye fiyatı ise belli değil.
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