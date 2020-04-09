Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Huawei P40 Pro tanıtıldı

Huawei P40 serisinin ortanca modeli P40 Pro oluyor. Telefon almak isteyenler Huawei P40 Pro fiyatını ve özelliklerini merak ediyor. Peki Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar? İşte Huawei P40 Pro özellikleri ve fiyatı.