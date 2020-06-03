HUAWEI P40 Pro İçin Profesyonel Zoom Önerileri

Yeni nesil mobil fotoğrafçılığın trendlerinin başında zoom özelliği geliyor. En iyi zoom özelliğiyle fotoğrafçılık yeteneklerini üst boyuta taşıyan HUAWEI P40 Pro, mobil fotoğrafçılık yöntem ve yeteneklerinin geliştirilmesinde de büyük bir referans oluşturuyor. P40 Pro'nun zoom yetenekleri ile nasıl fotoğraflar çekilebileceğini anlatan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Kristian Dowling, "P40 Pro'nun zoom özelliği konusunda doğal olarak şüpheciydim, ancak sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı," diyor.