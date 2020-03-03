Huawei P40 Pro'dan Merak Uyandıran Sızıntı!

Ön yüzünde geniş bir kamera deliği bulunan bir görüntü, merakla beklenen Huawei P40 Pro'ya ait olabilir!

Huawei P40 Pro, Geniş Bir Delikle Gelebilir
Huawei P30 Pro

Huawei P40 Pro'nun iki ön kamerayla geleceğini duymuştuk, şimdi ise bunun nasıl görüneceğini gösteren bir resim sızdı.

Kaynak: Slashleaks

Slashleaks'ten gelen görüntünün ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu. Telefonun piyasadaki çift ön kameralı telefonlardan biri olmadığı anlaşılıyor. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda ise Huawei'nin kullandığı EMUI'ya benzediğini görüyoruz. Pil simgesi ve yazı tipi de Huawei'nin önceki telefonlarındakine benziyor.

Bu yüzden gördüğümüz cihaz, gerçekten Huawei P40 Pro olabilir. Telefon, Hindistan'da satışa sunulan Oppo Reno 3 Pro'nun Avrupa sürümü de olabilir. Bir başka ihtimal ise tek ön kameralı bir telefonun bir tema ile iki kameralı gibi gösterilmesi. Şimdilik hangisinin doğru olduğunu söylemek mümkün görünmüyor.

Huawei P40'ın 26 Mart'ta tanıtılması bekleniyor, yani P40 Pro'nun gerçekten çift ön kamerayla gelip gelmeyeceğini bir aydan kısa bir süre içerisinde öğreneceğiz.

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