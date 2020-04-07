Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max

Apple, Samsung ve Huawei, 2019'un sonu ve 2020'nin başında en etkileyici özelliklere sahip, en üst düzey telefonlarını piyasaya sürdüler. İlk olarak iPhone 11 Pro Max ile Eylül 2019'da tanıştık. Daha sonra gelen Samsung Galaxy S20 Ultra, geniş ekranı ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyordu. Huawei P40 serisinin en üstündeki Huawei P40 Pro Plus ise P40 Pro'nun en iyi özelliklerini de bir miktar geliştiriyor.
Peki, telefonları karşı karşıya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Karşılaştırmamızı okuduğunuzda kararı kendiniz karar verebileceksiniz.
Ekran ve Tasarım
iPhone 11 Pro Max'ın tasarımında bildiğimiz iPhone tasarımına göre büyük bir değişim yok. Ön yüzde sizi kalın sayılabilecek bir çerçeve bölümü, arkada ise Apple logosunu saymazsak sade bir yüzey karşılıyor. Bununla birlikte arka yüzün mat cam tasarımı, tutuş hissini iyileştiriyor. Ekran boyutu üç telefon arasında en küçüğü olsa da, 158 x 77.8 x 8.1mm boyutlar ile iPhone 11 Pro Max en küçüğü değil.
Samsung Galaxy S20 Ultra ise 166.9 x 76 x 8.8mm ölçüleriyle en büyük telefon. Ekranın etrafında daha ince bir çerçeveye sahip olan Galaxy S20 Ultra, kavisli bir ekran ve ekran üzerinde, üstte ve ortada bulunan ön kamerayla geliyor. Arka tarafta ise gayet çıkıntılı bir kamera bloğu var.
Huawei P40 Pro Plus, 158.2 x 72.6 x 9mm ölçülerinde ve kavisli ekranıyla Samsung'un telefonuna benziyor. Çerçevesi çok ince olan telefonun ön yüzündeki kamera bölümü iki lense sahip olduğundan, S20 Ultra'ya göre çok daha büyük. Bir başka fark, ön kameranın ortada değil, solda olması. Arka yüzde Galaxy S20 Ultra'daki kadar kalıplı olmasa da, bir kısmı dışarıda duran bir kamera öbeği var.
Huawei P40 Pro Plus ve Samsung Galaxy S20 Ultra bağlantı noktası olarak USB C'yi tercih ederken Apple, kendi Lightning portunda ısrar etmeyi sürdürüyor.
Ekran boyutlarına ve çözünürlüğüne geldiğimizde 6.5 inçlik 1242 x 2688 OLED iPhone 11 Pro Max, Huawei P40 Pro Plus'ın 6.58 inç 1200 x 2640 OLED panelinden ve Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 6.9 inç 1440 x 3200 Dinamik AMOLED ekranından biraz daha küçük bir ekrana sahip.
Galaxy S20 Ultra size aşırı büyük gelmezse, en yüksek çözünürlük ve 120Hz tazeleme oranı ilginizi çekecektir. Huawei P40 Pro'da 90Hz ekran bulunsa da iPhone'da standart sayılan 60Hz'lik bir ekran kullanılıyor.
Kamera ve Pil Ömrü
Samsung Galaxy S20 Ultra, kağıt üzerinde 108MP f/1.8 ana kamera, 48MP f/3.5 periskop (4x optik, 10x hibrit ve 100x dijital zum için), 12MP f/2.2 ultra geniş ve 3D Time-of-Flight (ToF) kamerayla geliyor.
Huawei P40 Pro Plus ise 50MP f/1.9 ana kamera, 8MP f/4.4 periskop (10x optik zum), 8MP f/2.4 telefoto (3x optik zum), 40MP f/1.8 ultra geniş ve 3D ToF kameraya sahip. P40 Pro'nun iki zum lensi bir araya geldiğinde 100x dijital zum seviyesine ulaşıyor.
Son olarak, iPhone 11'de üç adet 12MP sensör bulunuyor. Bunlar, bir f/1.8 ana kamera, f/2.0 telefoto (2x optik zum) ve f/2.4 ultra geniş kameradan oluşuyor. iPhone'un kamerası kağıt üzerinde en kötüsü, ancak kamera özelliklerinde donanımdan çok daha fazlası var.
Üç telefon da yapay zeka destekli olarak fotoğrafları geliştirebiliyor ve portre modu, gece modu gibi seçenekleri etkin hale getirebiliyor. Megapiksel sayısında geride olsa da iPhone 11 Pro Max'ın gece modunun Galaxy S20 Ultra'ya kıyasla daha başarılı olduğu gözleniyor.
Öndeki kameralara gelince, Huawei P40 Pro Plus'ın 32MP (derinlik sensörü ile eşleştirilmiş), Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 40MP ve iPhone 11 Pro Max'in 12MP ön kameraları bulunuyor.
Pil boyutlarına baktığımızda, iPhone 11 Pro Max'ın 3.969mAh, Huawei P40 Pro Plus'ın 4.200mAh ve Samsung Galaxy S20 Ultra'nın ise 5.000mAh pille geldiğini görüyoruz.
Teknik Özellikler
Huawei P40 Pro Plus, Kirin 990 yonga setiyle gelirken, Samsung Galaxy S20 Ultra satın aldığınız ülkeye göre Snapdragon 865 veya Exynos 990 ile geliyor. Bu iki telefon, Android 10 ile geliyor ve 5G desteği sunuyor. iOS 13 ile gelen iPhone 11 Pro Max ise Apple'ın A13 Bionic yonga setini kullanıyor. A13 Bionic daha eski de olsa, testlerde birçok Snapdragon'u geçiyor ancak 5G desteği bulunmuyor.
iPhone'un 4GB RAM'i pek etkileyici görünmezken Huawei'nin telefonu 8GB, Samsung'un amiral gemisi ise 12GB veya 16GB RAM ile geliyor.
Bu noktada Huawei P40 Plus'ın Google Apps erişiminin olmadığını, yani Play Store dahil olmak üzere Gmail, Google Maps gibi Google uygulamalarına ulaşamadığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle Huawei'nin AppGallery'de sunduğu uygulamalarla yetinmek zorundasınız.
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