İşte Bill Gates'in Koronavirüs'ten kurtulmak için önerdiği plan!

Koronavirüs'ün sert etkilendiği ülkelerden biri de ABD. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Koronavirüs için "kabus senaryosu" diyor. İşte Bill Gates'in ABD için koronavirüse karşı öngördüğü çözüm!