Huawei P50 "Gerçek" Fotoğraflarıyla Sızdı

Beklenen telefon Huawei P50 bu defa "gerçek" fotoğraflarıyla sızdı. Weibo'da ortaya çıkan görüntüler, Huawei P50'nin nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.