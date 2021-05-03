Huawei P50 "Gerçek" Fotoğraflarıyla Sızdı

Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi Huawei P50 olacak. Bugüne kadar sadece hazırlanan çizim örneklerini gördüğümüz Huawei P50 için ortaya atılan yeni iddia ise, fotoğrafları oldu.
Weibo'da paylaşılan bu görüntülerin, Çinli şirketin bir sonraki amiral gemisi Huawei P50'ye ait olduğu iddia ediliyor. Görüntüler oldukça gerçekçi olurken, öte yandan Huawei P50'nin render sızıntılarıyla da uyum göstermesi, sızıntının gerçekçiliğini artırıyor.
Ancak yine de bu telefonların final sürümü olduğunu söylemesi zor. Muhtemelen bu cihazlar yalnızca kasadan ibaret ve telefonun tasarım örneğinden başka bir şey değil. Yine de Huawei P50'nin neye benzeyeceği hakkında fikir vermesi açısından önem taşıyor.
Huawei, P50 serisiyle çift daireli kamera yapısına geçecek gibi görünüyor. Telefonun kamera yetenekleri konusunda iddialı olduğu bilinen şirketin, yeni seride Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pro Plus modellerini bir arada tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Huawei bu tanıtımı ya bu ay ya da haziran ayında gerçekleştirecek.
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