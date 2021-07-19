Samsung'un Galaxy Z Fold 3 Tanıtım Tarihi Neredeyse Kesinleşti

Samsung'un Galaxy Z Fold 3'ü Galaxy Z Flip 3'ü Galaxy Watch 4'ü, Galaxy Watch 4 Classic'i ve Galaxy Buds 2'yi tanıtacağı zamanı heyecanla bekliyoruz. Aynı lansmanda pek çok yeni ürününü tanıtacak olan Samsung'un bunu ne zaman yapacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir bilgi olmasa da, yeni sızan bilgi, lansmanın 11 Ağustos tarihinde düzenleneceğini gösteriyor.
Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'tan da bununla ilgili bir bilgi geldi. Paylaşımında Samsung'un yeni katlanabilir cihazlarını tanıtım duyurusunu sızdıran Evan Blass, görseli "08/11" tarihiyle paylaşırken, görselin içeriğinde de Güney Koreli şirketin 11 Ağustos'ta 17:00'de sahne alacağı ifade ediliyor.
Fakat öte yandan 11 Ağustos tarihi yeni değil, bunu daha önce başka bir kaynaktan daha duymuş ve bunu da sizlerle paylaşmıştık. Blass'ın sızıntısıyla artık bu çok daha kuvvetlendi ve görünüşe göre yeni tarihimiz 11 Ağustos. Samsung'un çok beklenen yeni katlanabilir cihazları ve akıllı saat ve kulaklık seçenekleriyle bu tarihte tanışacağız. Akabinde de incelemeleri ve özel haberleriyle de yine sizlerle olacağız.
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