Huawei Petal Search "Yakınlarda" Özelliği Tanıtıldı

HUAWEI, geliştirdiği arama motoru Petal Search'ün "Yakınlarda" özelliğinin tanıtıldığı webinarda, sektörün önde gelen markaları ile bir araya geldi.

Huawei Petal Search Yakınlarda Özelliği Tanıtıldı

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