iPhone 13 ile Gelmesi Beklenen, Muhtemel 5 Büyük Yenilik...

Apple'ın iPhone 13 için artık geri sayıma geçtiği bir gerçek. Peki ama yeni iPhone serisinden hangi yenilikleri beklemeliyiz? Bu yazımızda, sızıntıların ışığında iPhone 13'ün sunacağı 5 muhtemel özelliğe göz atıyoruz...