iPhone 13 ile Gelmesi Beklenen, Muhtemel 5 Büyük Yenilik...

iPhone 13 serisi hakkında ortalıka o kadar çok sızıntı ve söylenti dolaştı ki, artık telefonlardan ne bekleyeceğimiz konusunda bir fikrimiz var. iPhone 12'nin düz kenarlı tasarımı korunacak, performans yine yükselecek. Aslına bakılırsa geçen yılki telefonlar da 5G, yeni işlemci ve MagSafe dışında (ufak tefek görsel makyajı da ekleyelim) iPhone 11'lerin ötesine geçmedi. Aynı tasarım çizgisinde devam eden bir iPhone 13'ün, tüketicileri Android'den geçiş yapmaya nasıl ikna edeceğini anlamak pek kolay değil.
Bununla birlikte, iPhone hayranları için iPhone 13 serisinden bekleyecekleri bazı önemli yenilikler de yok değil. İşte kısa süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 13'ün şimdiye dek sızdırılan, en büyük beş muhtemel yeniliği.
Daha Küçük Bir Çentik
Evet, çentik yerli yerinde kalacak. Bu çentiğin, çoğu Android telefonda kullanılan kamera deliğinden sonra (ve hatta ekran altında saklanan kameralar da karşımıza çıkmaya başlamışken) pek de çekici görünmediği bir gerçek. Ancak birçok söylenti, iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentiğe sahip olacağını öne sürüyor. Bazı raporlar ise daha net konuşuyor: iPhone 13 modellerinin çentiği, iPhone 12'ye göre yüzde 30 daha küçük olacak.
Tüm Modeller İçin LiDAR ve Görüntü Sabitleme
Daha uygun fiyatlı iPhone (ve mini) modelleri ile Pro ve Pro Max modelleri arasında özellik farkları olması anlaşılabilir bir durum. Zira daha fazla para vermek için bir nedenimiz olmalı, öyle değil mi? Ancak söylentiler, iPhone 12 Pro ve Pro Max'teki bazı kamera özelliklerinin iPhone 13'ün giriş modelleri için de kullanılacağını söylüyor.
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Hayır, Pro olmayan iPhone 13 modelleri daha pahalı kardeşlerinin övülen telefoto lenslerini almayacak, ancak söylentiler onların AR'ye yardımcı olmak için LiDAR derinlemesine tarama teknolojisini alabileceğini belirtiyor.
Söylenti değirmeni ayrıca, daha önce yalnızca iPhone 12 Pro Max'te bulunan sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğinin, ucuz modellerine gelebileceğini söylüyor.
Duyduğumuz tüm kamera yükseltmeleri bu kadar da değil, ancak diğer özellikler, iPhone 13 Pro ve Pro Max'teki ultra geniş kameralara eklenen OIS gibi, tüm telefonlara gelmeyecek gibi görünüyor.
Daha Az Yer Kaplayan Piller
Bu biraz daha teknik bir durum ama söylentilere göre iPhone 13'ün pili, telefonların içerisinde daha az yer kaplayacak. Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın kapasiteyi aynı tutmak için farklı bir pil çözümüne geçeceğini tahmin ederken, başka bir söylenti, telefonun daha fazla kapasite sağlamak için esnek bir devre kartı (sert-esnek yerine) kullanacağını öne sürüyor.
Daha uzun pil ömrü, özellikle telefon eskidikçe ve sonraki iOS sürümleri pili daha hızlı tükettiğinde önem kazanıyor. Ancak gerçek avantaj, telefonda daha fazla alan elde etmek olabilir, bu da kasa içerisinde daha fazla yükseltmeye yer açabilir.
Ekran Altı Parmak İzi Tarayıcı
iPhone 13 serisi, nihayet Android telefonların yıllardır sahip olduğu başka bir özelliğe de kavuşabilir: Ekran altı parmak izi tarayıcı. Başka bir deyişle Touch ID geri dönebilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu özelliğin iPhone 13'te geleceğini tahmin ettiğini söylüyor.
Touch ID'nin geri dönüşü, Face ID'nin sonu anlamına gelmiyor, çünkü söylentiler bunun Apple'ın mevcut güçlü yüz tanıma kimlik doğrulama sistemlerini tamamlayacağını iddia ediyor. Ancak bu özelliğin tüm iPhone 13'lere mi, yoksa sadece Pro modellere mi geleceği konusunda sır perdesi aralanmış değil.
Aslında pek çok iddia da, Touch ID'nin iPhone 13'te değil, bir sonraki nesilde telefonlara ekleneceğini söylüyor. Bu yüzden Touch ID konusunda çok da iyimser olmamakta yarar var.
Maske ile Çalışan Face ID
Sızdırılan bir fotoğrafta, kişiler maske ve/veya sisli gözlük takarken bile Face ID kimlik doğrulamasını kullanırken görmüştük. Bu da, yeni bir ön kamera düzene işaret ediyor. Sızıntı Jon Prosser tarafından geldi. Yani büyük ihtimalle artık, Face ID'yi kullanmak için maskemizi indirmek zorunda kalmayacağız.
Bu, Apple'ın maske takma döneminde kimlik doğrulama için yalnızca bir Apple Watch çözümünü etkinleştirmekten daha iyi bir çözüm düşündüğünü gösteriyor.
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