iPhone 13 ile Gelmesi Beklenen, Muhtemel 5 Büyük Yenilik...

Apple'ın iPhone 13 için artık geri sayıma geçtiği bir gerçek. Peki ama yeni iPhone serisinden hangi yenilikleri beklemeliyiz? Bu yazımızda, sızıntıların ışığında iPhone 13'ün sunacağı 5 muhtemel özelliğe göz atıyoruz...

iPhone 13 ile Gelmesi Muhtemel 5 Büyük Yenilik...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici

Günün En çok Okunanları
ASUS, Strix Arion S500 Taşınabilir SSD'yi Duyurdu!
NASA, Uçan Taksilerin Hayatımıza Girmesi İçin Düğmeye Bastı
iOS'tan Android'e WhatsApp Transferi Sonunda Geldi Ama Biraz Karışık...
Samsung, Galaxy S21 FE İçin Belirlediği Hedefi Önemli Oranda Düşürdü
Apple, Çok Tartışılan Cinsel Taciz Materyali Tespitinde Geri Adım Attı

 

 