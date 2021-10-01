Huawei'den, Samsung'un Galaxy Z Flip 3'üne İddialı Rakip Geliyor

Katlanabilir akıllı telefon dendiğinde akla 2 marka geliyor. Bunlardan biri Huawei olurken, bir diğeri ise Samsung. Kabul etmek lazım, bu 2 devden Huawei, katlanabilir akıllı telefon pazarında daha önce davrandı ve ilk modelini daha önce çıkardı. İlk çıkış noktasında Samsung ise, sonradan ürün portföyünü hızlıca çeşitlendirmeye başladı ve Fold serisinin yanına bir de dikey katlanabilir modeli Flip serisini koydu. Kısa bir süre önce de ailenin yeni modeli Flip 3'ü satışa sunan Güney Koreli şirkete yakın bir zamanda Çinli rakibinden cevap gelebilir.
Huawei'den bugüne kadar katlanabilir telefon modeli olarak Mate X ve Mate Xs'i gördük. Fakat gelen bilgilere göre şirket şimdilerde yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde daha çalışıyor. Yine Flip 3 ve Motorola Razr 2020 benzeri dikey yapıda katlanacak şekilde tasarlanan bu yeni telefon hakkında şimdilik bir ayrıntı yok. İsmi ise muhtemelen Huawei Mate V olacak.
Huawei, önümüzdeki ay yeni P50 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bir ihtimal bu etkinlik sırasında Mate V hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.
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