Huawei, Samsung'u Geçerek Telefon Piyasasında Birinciliğe Yükseldi

Huawei, son yıllarda en çok ABD yönetiminin engelleme hamlesiyle gündeme geldi. Ancak firmanın tüm karmaşaya rağmen nisan ayında kısa bir süreyle en büyük telefon üreticisi konumuna yükseldi.
GizmoChina'ya göre Huawei, yüzde 19 ile global telefon sevkiyatında birinci sıraya yükseldi. Aynı dönemde Samsung'un yüzde 17'ye gerilediği gözlendi. Yaşanan gelişme, Counterpoint tarafından GizmoChina'ya doğrulandı.
Huawei, ABD'nin uluslararası casusluk endişeleri nedeniyle getirdiği yasaklara karşı mücadele verirken, İngiltere'de önemli bir 5G kontratı elde etmişti. Huawei'nin bir süreliğine de olsa birinci sıraya yükselmesine yardım eden faktörler arasında Çinli kullanıcıların yerel ürünleri tercih etmeye başlaması ve dolayısıyla Çin'deki yükselen satışlar var.
Huawei'nin bu yükselişi, firmanın Google hizmetlerinden yoksun kaldığından dolayı Çin dışındaki satışlarının düşüş sorununu çözmüyor. Global piyasalar normale dönmeye başladığından Huawei olduğu yerde kalırken, Samsung'un yeniden sıçradığını görebiliriz.
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