Huawei, Samsung'u Geçerek Telefon Piyasasında Birinciliğe Yükseldi

Huawei, yaşadığı bütün sorunlara rağmen Samsung'u geçerek telefonlarda dünya birinciliğine yükseldi. Ancak bu birinciliğin kalıcı olmama ihtimali yüksek görünüyor.