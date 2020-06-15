PlayStation 5'in Boyutları Ne Kadar Büyük? Kendi Gözlerinizle Görün...

PlayStation 5'in boyutları, diğer konsolların çizimleriyle yapılan karşılaştırmalarla tahmin edildi, ortaya işte bu "dev" sonuç çıktı.

PlayStation 5 Ne Kadar Büyük, Hesaplandı!

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'i göstermesiyle birlikte konsolun gerçekteki boyutları merak edilmeye başlandı. Bir Reddit kullanıcısı, çizimleri karşılaştırarak PS5'i diğer konsollarla karşılaştıran bir resim oluşturdu.

Reddit kullanıcısı, doğru oranı belirleyebilmek için USB ve disk sürücüsünün boyutlarını temel aldı. Bu durumda PS5'in oldukça büyük olduğu ortaya çıktı. Bildiğimiz, sadece konsolun büyük olduğu, herhangi bir ölçü bilgisi paylaşılmadı.

Karşılaştırma, çizimlerin boyutlarının doğru olduğunu varsayıyor. Eğer çizimlerdeki öğelerin boyutları gerçeği yansıtmıyorsa, bu karşılaştırma PS5'in gerçek boyutlarını göstermiyor olabilir. Ancak konsolun güçlü AMD GPU ve işlemcilerle geldiğini düşünürsek, konsolun boyutlarının büyümesi şaşırtıcı değil.

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