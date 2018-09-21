Huawei, Şimdi de iPhone Kuyruğuna El Attı!

Apple'a iPhone XR için "teşekkür" eden Huawei, şimdi de iPhone kuyruğunda kamp yapanlara ilginç bir hizmet sunuyor!

Huawei, Şimdi de Apple Kuyruğuna El Attı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Bir PlayStation'ın sonu!
iPhone X'ten iPhone XS'ye Geçmeye Değer mi?
Apple, İrlanda'ya olan muazzam borcunu ödedi!
Realme 2 Pro, 8GB RAM'iyle Sızdı!
Nostalji Sevenler İçin PlayStation Classic Geldi!

İlginizi çekebilir