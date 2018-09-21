Huawei, Şimdi de iPhone Kuyruğuna El Attı!
Apple'a iPhone XR için "teşekkür" eden Huawei, şimdi de iPhone kuyruğunda kamp yapanlara ilginç bir hizmet sunuyor!
Yeni iPhone'ların satışa sunulmasıyla Apple Store'ların önündeki sıralar uzamaya başladı. Bu sırada rakip firmalar, iPhone XS ve iPhone XS Max'in olumsuz yanlarıyla uğraşmaya başladılar.
Apple, yeni telefonlarının pil ömrünü eski iPhone'larla karşılaştırarak açıklamıştı. Bu yüzden iPhone XS ve XS Max'in pil ömrünün gerçek hayatta ne kadar iyi olduğu, henüz tam olarak bilinmiyor. Huawei buna rağmen durmadı ve Singapur'daki Apple Store'un önünde oluşan kuyrukta bekleyenlere yaklaşarak power bank dağıttı.
Power bank'ın kutusunun üzerinde şunlar yazıyordu:
"İşte size bir power bank. Buna ihtiyacınız olacak. Huawei'nin bir hediyesi olarak..."
Firmanın Amsterdam'da ise Apple Store'un önüne şık bir kanepe yerleştirdiği ortaya çıktı. Ancak bazı Apple tutkunları, 70 dolarlık power bank yerine bazılarının üzerinde uyuyacağı kanepeye pek sevinmedi.
Huawei'nin Apple ile uğraşması sizce Apple'ı kızdıracak mı? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşın.
Zeynel A. Öztürk
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